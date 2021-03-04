連臍帶女嬰遭遺棄土瓜灣一大廈梯間　警尋獲涉案剷青頭婦

撰文： 朱雅霜 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-04 21:49

天氣又濕又凍，一名初生女嬰僅身裹一塊布包遭棄置。今（4日）下午4時許，警方接報指，在土瓜灣永耀街18號一大廈發現一名初生嬰兒，懷疑遭人棄置。救護員趕到現場，將一名女嬰送往伊利沙伯醫院治理。根據現場閉路電視，當時一名剷青頭髮女子身穿短袖上衣、短褲及拖鞋，手抱懷疑包裹女嬰的粉紅色布，走進永耀街並進入大廈，再步出時兩手空空。警方懷疑該名剷青女子是棄嬰者，至晚上9時許，警方尋獲該名婦人，並帶她到醫院檢查，以及調查有關棄嬰詳情。

據了解，涉棄嬰婦人30多歲，警方九龍城刑事調查隊人員憑現場閉路電視追查及街坊提供資料，於案發後不久，在附近一大廈尋獲涉案婦人，並將她送院作進一步檢驗，不排除有人較早前自然誕下嬰孩。

警方晚上尋獲涉案婦人，她被送往醫院治理。（黃廸雯攝）

土瓜灣永耀街18號一幢大廈樓梯間發現一名女嬰。（受訪者提供圖片）

街坊張先生表示，當時他剛落樓便聽到有嬰兒哭聲，「一路喊，粉紅色布冚住」，有街坊打開查看，發現包裹着一名懷疑南亞裔初生女嬰，「落嚟見到阿B，有呼吸、脈搏，有臍帶喺度架喎！」張先生指女嬰「身形中等、好瘦」。

↓↓↓女子疑棄嬰過程被閉路電視拍下↓↓↓