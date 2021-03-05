元朗男「玩命」模仿GTA趴車頭　私家車馬路飛馳　乘客拍片助興

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元朗有男子「玩命」模仿GTA情節趴在車頭，私家車司機繼續高速行駛！今日（5日）網上流傳一條約41秒長的影片，片中一名黑髮的年輕男子趴在車頭，期間私家車高速向前行駛，當時車內有數名男女高談闊論，分別有人指「痴線唔好玩喇」、「好X慘」、「我唔知影邊度」、「唔好玩，真係唔好玩」。至於「趴車男」懷疑一手持手機及銀包，另一隻手緊捉車頭冚，他嬉皮笑臉、多次轉頭望向路面情況。

期間私家車一度避開路邊死車，私家車更由左線駛至中線，巴士、的士沿途在旁邊駛過。「趴車男」一直趴在車頭，惟私家車毫不減速，一直向沿媽橫路向朗屏方向行駛，車內更有乘客拍片助興。行駛期間，私家車明顯有大幅度搖晃，稍有不慎便會將「趴車男」拋至地面，過程險象環生。就事件《香港01》已向警方查詢。

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↓↓↓私家車撞客貨車後不顧而去↓↓↓

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早於今年2月4日，元朗教育路36號對開發生罕見交通意外，據報一輛私家車撞向一輛客貨車車尾後倒車企圖不顧而去，客貨車司機趴在私家車車頭阻止，卻有人不顧後果開車，將趴在車頭的男子推行逾百米，有人報警求助。

事隔約7分鐘後，私家車駛至元朗公路近十八鄉迴旋處，懷疑因追尾撞及一輛行駛中的九巴，私家車因衝力過大半翻，女司機自行爬出後逃去無蹤。事後31歲涉案女司機，由律師陪同到警署自首，她涉嫌企圖傷人、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案，以及駕駛未獲發牌照車輛被捕。

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