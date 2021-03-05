元朗男「玩命」模仿GTA趴車頭　私家車馬路飛馳　乘客拍片助興

元朗有男子「玩命」模仿GTA情節趴在車頭，私家車司機繼續高速行駛！今日（5日）網上流傳一條約41秒長的影片，片中一名黑髮的年輕男子趴在車頭，期間私家車高速向前行駛，當時車內有數名男女高談闊論，分別有人指「痴線唔好玩喇」、「好X慘」、「我唔知影邊度」、「唔好玩，真係唔好玩」。至於「趴車男」懷疑一手持手機及銀包，另一隻手緊捉車頭冚，他嬉皮笑臉、多次轉頭望向路面情況。

期間私家車一度避開路邊死車，私家車更由左線駛至中線，巴士、的士沿途在旁邊駛過。「趴車男」一直趴在車頭，惟私家車毫不減速，一直向沿媽橫路向朗屏方向行駛，車內更有乘客拍片助興。行駛期間，私家車明顯有大幅度搖晃，稍有不慎便會將「趴車男」拋至地面，過程險象環生。就事件《香港01》已向警方查詢。