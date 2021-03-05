灣仔光裕樓劏房縱火案火場曝光　牆身熏黑　雜物散落一地

撰文： 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-05 11:36

噪音糾紛疑釀縱火殺身之禍。灣仔軒尼詩道172號光裕樓越南裔一家四口，昨日（4日）疑被「有過節」的巴基斯坦裔男鄰居放火，事主一家目前已離開燒焦的家園。今早（5日）《香港01》記者重返火場視察，涉事單位為「一劏三」劏房，火災後單位牆身熏黑，雜物散落一地，業主聘請水電工上門維修。 據了解越南裔一家四口與巴漢居於相鄰劏房單位，凌晨時份巴漢與同居女友因事爭執，引起噪音惹越南鄰居不滿，鄰居報警。清晨近6時越南鄰居在睡夢中被濃煙薰醒。警方接手調查後拘捕該名44歲巴基斯坦裔男子，案件列作縱火案處理。

事發於昨日（4日）清晨近6時，軒尼詩道172號光裕樓發生縱火案，越南裔一家四口險一鑊熟，警拘涉案巴基斯坦裔男子。事件中，越南裔一家四口險葬身火窟，包括61歲女子，其26歲兒子、28歲媳婦及4歲男孫，4人送院治理後，其中28歲女子和其4歲兒子須留醫治理。

消防員調查後認為無自然起火起因，認為火警有可疑，交由警方跟進。警方接手調查拘捕一名44歲持香港身份證的巴基斯坦裔男子，案件列縱火案。據了解，被捕巴漢較早前與同居女友醉酒爭執，更企圖點火燒衣但被女友阻止，但爭吵聲引起越南鄰居不滿並報警。警方正調查是否有人心生不忿燒屋報復。

消息稱，起火單位於今年1月，曾發生墮樓事件，警方重案組人員當時更介入調查。1月21日上午6時許，一名持行街紙的非裔女子，被發現倒臥光裕樓對開地上，疑從上址一單位墮下，期間壓中大廈對出的「勝利五金行」招牌，當中的「行」字被撞脫及染血。34歲女事主頭受傷昏迷，由男親友陪同送瑪麗醫院治理。案件由灣仔警區重案組接手。