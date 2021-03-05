警方證監破「微信女」造市案　消息：涉款9億元拘12男女

撰文： 黃偉民 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-05 12:56

警方聯同證券及期貨事務監察委員會（證監會）採取聯合行動，打擊「唱高散貨」集團。消息指，人員在行動中以洗黑錢或詐騙罪名拘捕7男5女，年齡介乎23至65歲，凍結並檢獲超過港幣9億元資產。被捕人涉嫌利用「唱高散貨」手法，利用社交平台吹捧股票潛質及價格，誤導投資者於高位買入，不法集團就於高位拋售大量股票圖利，涉及多隻不同股票。 警方毒品調查科財富調查組今日（5日）下午3時將聯同證監會舉行記者會，《香港01》屆時會直播。

監管機構對有人利用社交媒體作「唱高散貨」的情況相當關注，早前證監會就相關行為發出新聞稿，先後要求15間經紀行凍結可疑懷疑客戶帳戶。「唱高散貨」手法，即利用社交平台吹捧股票潛質及價格，誤導投資者於高位買入，及後不法集團於高位拋售大量股票，藉此圖利。

消息指警方與證監會採取聯合行動，最終以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12名本地人，分別為7男5女，年齡介乎23至65歲。行動中，證監會聯同警方凍結多個證券及銀行戶口，及檢獲大量現金及貴重財物，合共總值超過港幣9億元，當中牽涉多隻不同股票。

警方毒品調查科財富調查組聯同證監會今日（5日）下午3時在灣仔警察總部舉行記者會，簡介打擊「唱高散貨」集團的拘捕及搜查行動。