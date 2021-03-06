車Cam直擊｜赤鱲角男子離奇衝出馬路　轉身背對貨車被撞傷

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-03-06 00:02

赤鱲角發生「碰瓷黨」疑雲，一名男子見到貨車迎面駛至，突衝出馬路轉身背對車頭，結果被車撞倒。網上流傳一段車Cam影片，片中一名男子沿行車天橋的路肩位而行，當男子見到貨車迎面駛至時，竟然衝出路中心，轉身背向貨車。貨車收掣不及，撞向男子的背部，他繼而跌倒地上。警方將案件列作交通意外處理。

▼▼男子衝出馬路連環圖▼▼

目擊者李先生透露，周三（3日）晚上7時許，他駕車行經機場路附近時，已發現一名男子在馬路邊徘徊，當時不以為然。一小時後，他駕駛貨車沿駿運路交匯處前往北大嶼山公路出九龍方向，並駛上上斜的支路，與前方另一輛貨車維持時速30至40公里。當駛至一個右彎時，前方貨車突然急煞，他及時收掣，然後「抽頭」查看情況，卻發現一名男子倒在貨車前。

李先生下車後見到傷者頭破血流，但仍然可以走動。李先生著司機報警求助，並叫傷者坐下待救。其後有巡邏警車駛過，李先生上前截停要求協助，起初警方以為是打架，經調查後始知是有人衝出馬路。李先生表示﹕「有時司機真係好難做，啲人衝出嚟，就話我哋揸住架殺人武器去撞佢」，無奈稱有人衝出馬路時，司機難以及時煞停，「即係搵啲搵食車嚟搞。」

根據警方的資料，周三晚上8時半，於駿運路3號往九龍方向發生一宗交通意外，一名20餘歲的男子突然走出馬路，遭一輛貨車撞倒。男子頭部受傷，仍然清醒，由救護車送往北大嶼山醫院。