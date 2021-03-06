警搗葵青區非法賭檔、違例派對房　41人被捕檢40萬元籌碼

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-03-06 08:45

葵青警區反三合會行動組、特別職務隊及葵涌分區特遣隊進行進行「犁庭掃穴」的反罪惡行動，以打擊非法街頭聚賭及工廈非法賭檔，共拘捕26男15女，年齡介乎19至83歲。昨（5日）中午時份，警員先在葵青區屋邨街頭一啤牌賭檔，拘捕6男5女。至今日（6日）凌晨零時許，再於葵涌一工廈3個單位，搗破2間非法賭檔及1間派對房間，3個單位內拘捕34人，其中3名本地男子「經營賭博場所」被捕；26人「在非法賭博場所賭博」被捕，他們亦涉嫌違反「限聚令」被警員票控。行動中，警方檢獲6副麻雀、3張電動麻雀枱、約5.4萬元現金及約40萬元籌碼。據了解，涉案賭檔有黑幫操控，經營近兩個月，事發時人員需破門而入。

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昨（5日）中午時份，警員先在葵青區屋邨街頭，拘捕6男5女，年齡介乎52至82歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。至今日（6日）凌晨零時許，再於葵涌一工廈的3個單位內，搗破2間非法賭檔及1間派對房間，共有34人被捕，其中3名男子、年齡介乎22至47歲，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外17男9女、年齡介乎19至70歲，則涉嫌「在非法賭博場所賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被警員票控。

另外，一名47歲女派對房間負責人，涉嫌違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，該處所內1男3女，年齡介乎55至69歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方表示，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方亦呼籲大家顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。