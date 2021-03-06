油麻地奪命火｜唐樓火1死11傷包括消防員　煙攻全幢樓梯間遺男屍

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-03-06 07:33

油麻地發生唐樓奪命火警。周六（6日）清晨時份，新填地街一幢樓高9層的唐樓，1樓其中一單位突然起火，全幢樓濃煙密佈，逾60名住客倉皇逃生，部分人奔上天台待救。消防趕抵升起雲梯救出多名住客，其後在大廈梯間，尋獲1具男屍；另外有11人受傷，當中有1名消防員不適送院。當局正調查起火原因。

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現場為新填地街260至262號寶祥大樓。事發於今日（6日）清晨5時13分，1樓其中一單位突然起火，瞬間全幢樓充斥濃煙，大批住客從睡夢中驚醒，紛紛報警求助，逾60名住客疏散，當中部分人奔上天台待救；部分人則留在單位內，在窗邊掩面求救，其中9樓有單位亦有煙冒出。

消防員接報趕抵，動用兩隊煙帽隊及兩條喉灌救，並升起雲梯，先後在各層及天台救出多名住客，包括起火單位對上一層單位，救出2名南亞裔女子；亦有手抱嬰孩的男住客成功逃生。消防其後在大廈梯間，發現1具男屍；同時有11人受傷，包括1名消防員不適送院。及至早上6時32分火警被救熄，當局現正調查起火原因。

有消防員不適送院。（張家豪攝）

消防員救出1名女住客。（張家豪攝）

消防從天台救出1名女子，她戴上氧氣罩、臥擔架床送院。（張家豪攝）

消防升起雲梯，在起火單位對上一層單位，救出2名南亞裔女子。（張家豪攝）

有手抱嬰孩的男住客，成功逃生後，登上救護車接受檢驗。（張家豪攝）

有住客在天台待救。（張家豪攝）

起火單位嚴重焚毀，外牆熏黑。（張家豪攝）