司法人員遭電話騷擾及恐嚇　有人揚言「炸死全家人」　兩男子落網

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-06 13:49

警方指去年12月，有人在社交媒體上揚言傷害司法人員，並以「炸死全家人」鼓吹暴力、滋擾及煽動其他人犯法。之後有人疑利用網上「起底」資料，狂打電話騷擾司法人員。警方經深入調查，昨日（5日）拘捕兩名17歲及61歲男子，他們涉嫌「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」被捕。警方指自2019年6月至今，共有3,800人受到「起底」滋擾，其中數十人為司法人員。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司表示，自2019年中起，警方發現有人利用不同網上社交平台，惡意發佈對他人及司法人員的仇恨言論，以鼓吹暴力、滋擾及煽動其他人犯法。較早前，警方亦發現有不法分子以司法人員為目標，在網上發佈鼓吹暴力、煽惑他人以不法手段恐嚇、騷擾司法人員的言論，更向司法人員進行滋擾以施加壓力。

警方經深入調查後，鎖定2名涉案男子，昨日（5日）上午採取拘捕行動。探員於將軍澳及屯門拘捕兩名17及61歲男子，他們涉嫌利用電話滋擾司法人員，以及在社交平台發布要脅或恐嚇司法人員的言論，兩人涉嫌「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」被捕。行動中，警員檢走2部電話作證物。譚威信表示，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司表示，警方經深入調查，昨日（5日）拘捕兩名17歲及61歲男子，他們涉嫌「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」被捕。（黃偉民攝）

高等法院頒布「針對司法人員及其家屬被起底及滋擾」

譚威信提到，2名被捕人士同時亦可能違反高等法院，於2019年10月及2020年11月頒布的兩項臨時禁制令，分別為禁止「互聯網的平台或媒介上促進，鼓勵和煽動使用或威脅使用暴力」以及「針對司法人員及其家屬被起底及滋擾」。此兩項臨時禁制令仍然生效，違反禁制令的人士，有機會干犯《藐視法庭》罪。

譚續指，警方非常尊重市民言論自由權利，惟自由與權利並不是絕對，當法律賦予權利的同時，亦有相關責任需承擔。法制是不應該受任何事件干涉，司法人員以無懼無偏的精神，維護法治。當有不法分子意圖向秉行公義的司法人員施加壓力或作出不當影響、煽動他人針對司法人員作出滋擾及非法行為，警方一定竭盡全力維護法紀，將犯人繩之於法。

根據《刑事訴訟程序條例》（第221章）第89條，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人干犯任何罪行，即屬同一罪行有罪。而「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」，可被判監3年；對他人作出電話滋擾，有機會干犯《簡易程序治罪條例》 第20條 "與電話、訊息或電報相關的罪行"，最高刑罰可被判監禁2個月。