跑馬地男持鐵枝揮舞　情緒激動兼反抗　遭五警包圍「棍毆」制服

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昨日（５日）跑馬地有男子持鐵枝揮舞，數名警員出警棍將他制服！網上流傳一條影片，於跑馬地黃泥涌道1號對開大廈之橫巷，有5名軍裝警員手持盾牌及警棍，包圍一名身穿黑衫的男子，惟男子卻手持鐵枝走向一名警員，警員立即大呼：「做乜Ｘ嘢，放低！」

尾隨一名警員見狀，從後用警棍打向男子的腿部，男子隨即揚起持鐵枝的右手，其餘兩名警員見狀，邊說：「放低！」邊用警棍毆向男子近10次，當時男子無反抗。最終，該名男子被警員推至牆邊並按壓在地上，其間男子情緒激動、一度反抗，需由多名警員制服。

據了解，該男子曾手持鐵枝入銀行大吵大鬧，銀行職員報警求助。警員到場發現男子已離開銀行，並走到黃泥涌道1號街頭不斷揮動鐵枝，警員遂以盾牌及警棍將他制服。警方指，當時警員警告該名男子放下武器，不過該男子拒合作，警員遂出動警棍想將他制服。

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警方指，事發在昨日（5日）下午4時55分，警方接獲多名市民報案指，跑馬地景光街16號對開位置，有一名男子手持懷疑鐵枝或銼揮舞。警員接報到場，警告該名男子低下武器，不過該男子拒合作，警員遂出動警棍將他制服。案件初報為「求警協助」，之後改列為「藏有攻擊性武器」，案件仍在調查中。

警方指，該名男子曾持鐵枝在景光街16號對開大吵大鬧，警方其後在黃泥涌道一條小巷截獲該男子。（陳浩然攝）

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