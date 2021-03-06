跑馬地男持鐵枝揮舞　情緒激動兼反抗　5警揮棍打約10次制服

昨日（５日）跑馬地有男子持鐵枝揮舞，數名警員出警棍將他制服！網上流傳一條影片，於跑馬地黃泥涌道1號對開大廈之橫巷，有5名軍裝警員手持盾牌及警棍，包圍一名身穿黑衫的男子，惟男子卻手持鐵枝走向一名警員，警員立即大呼：「做乜嘢，放低！」
尾隨一名警員見狀，從後用警棍打向男子的腿部，男子隨即揚起持鐵枝的右手，其餘兩名警員見狀，邊說：「放低！」邊用警棍打向男子近10次，當時男子無反抗。最終，該名男子被警員推至牆邊並按壓在地上，其間男子情緒激動、一度反抗，需由多名警員制服。
據了解，該男子昨午手持鐵枝進入跑馬地一間銀行大吵大鬧，揮舞鐵枝指嚇職員，銀行職員報警求助。警員到場發現男子已離開銀行，並走到黃泥涌道1號街頭不斷揮動鐵枝，警員多次警告該名男子放下武器，不過該男子拒合作，警員遂出動警棍想將他拘捕。警方今午於Facebook澄清指，當時使用最低所需武力將男子制服。
警方指，事發在昨日（5日）下午4時55分，警方接獲跑馬地景光街16號銀行職員報案，指有一名男子手持武器揮舞，指嚇職員後離去，其後再有多名途人報案指男子於現場附近揮動武器，途人走避。警員接報到場，於黃泥涌道發現男子手持鐵棍，多次警告該名男子放下武器不果，警員遂出動警棍將他拘捕，其後男子被送院檢查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第四隊調查，警方呼籲市民如有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，請致電36607564與警方聯絡。
澄清使用最低所需武力
警方今午再於Facebook專頁澄清當時使用最低所需武力，指當時男子正手持鐵棒不斷揮動及大聲尖叫，警員上前發出警告要求放下武器，但男子無視警告。警方又重申，警隊有嚴謹的武力使用守則，有關武力必定是為完成合法任務的最低所需武力，當目的已達，警方便會停止使用該武力。
警方指，該名男子曾持鐵枝在景光街16號對開大吵大鬧，警方其後在黃泥涌道一條小巷截獲該男子。（陳浩然攝）