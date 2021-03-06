跑馬地男持鐵枝揮舞　情緒激動兼反抗　5警揮棍打約10次制服

昨日（５日）跑馬地有男子持鐵枝揮舞，數名警員出警棍將他制服！網上流傳一條影片，於跑馬地黃泥涌道1號對開大廈之橫巷，有5名軍裝警員手持盾牌及警棍，包圍一名身穿黑衫的男子，惟男子卻手持鐵枝走向一名警員，警員立即大呼：「做乜嘢，放低！」

尾隨一名警員見狀，從後用警棍打向男子的腿部，男子隨即揚起持鐵枝的右手，其餘兩名警員見狀，邊說：「放低！」邊用警棍打向男子近10次，當時男子無反抗。最終，該名男子被警員推至牆邊並按壓在地上，其間男子情緒激動、一度反抗，需由多名警員制服。

據了解，該男子昨午手持鐵枝進入跑馬地一間銀行大吵大鬧，揮舞鐵枝指嚇職員，銀行職員報警求助。警員到場發現男子已離開銀行，並走到黃泥涌道1號街頭不斷揮動鐵枝，警員多次警告該名男子放下武器，不過該男子拒合作，警員遂出動警棍想將他拘捕。警方今午於Facebook澄清指，當時使用最低所需武力將男子制服。