油麻地奪命火｜消息指起火原因有可疑　單位簡陋「間板」出租床位

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-06 15:10

今日（６日）清晨，油麻地寶祥大樓發生奪命火，釀成1死11傷，其中死者更被發現倒斃在「板間房」的大門口。消息指，起火原因有可疑，案件將交由油尖警區重案組接手跟進。 有區議員今日到火場了解情況，並指起火單位僅以簡陋圍板分隔，分租了7個人，內部環境非常擠逼及惡劣，而死者是其中一名租客。由於涉事大廈於1964年入伙，樓齡約57年，屬於區內舊樓。惟法團未曾收到消防處發出的「改善消防安全指示」，大廈內的消防設施並不完善，僅有「乾喉系統」。

警員在現場繪製單位平面圖，當中標示多個疑似床位。（黃偉民攝）

油尖旺區議會主席林健文表示，今早已致電聯絡涉事大廈的法團主席，了解大廈的火警原因及消防設備等。林健文引述法團主席的消息，指起火樓層是大廈1樓，而起火單位內共擺放了7張床，並用簡陋的圍板分隔，分租予7名本地人，單位內部環境非常擠逼及惡劣。火警中的死者正正是單位內其中一名住客。

林健文指，涉事大廈與去年11月油麻地廣東道奪命火相似，均屬舊式唐樓。而且過去多年法團亦未曾收到消防處發出的「改善消防安全指示」，所以大廈內的消防設施並不完善，僅有「乾喉系統」，未有火警鐘等設備。林健文解釋，油麻地區不少唐樓均面對相對情況，部份大廈即使收到指示，礙於種種因素，10年亦未能遵守指令。

油尖旺區議會主席林健文今日到場了解情況。（黃偉民攝）

林健文續指，涉事大廈約有40多戶2每層都有單位用作劏房出租，所以大廈住客多屬租戶，當中約有一至兩成南亞裔人士。火警發生後，油尖旺民政事務處已開放梁顯利油麻地社區中心1樓及3樓，供受影響市民前往暫避，林健文指現時約有30至40個居民暫住，情緒相當穩定。