荃灣泥頭車泥斗升高撼行人天橋　橋面嚴重裂開移位　司機涉醉駕

撰文： 劉定安 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-03-08 00:39

荃灣發生罕見車禍。一輛四車軸泥頭車，於3月7日晚上11時許，沿德士古道北往青衣方向行駛，途至關門口村對開時，該車的泥斗不知何故升起，泥頭的前緣硬撼向行人天橋的底部。泥頭車司機發覺後立即急停，大約10米後將車煞停，惟泥斗因猛烈撞擊，整個向後跌下，泥斗的尾部在馬路路面刮出約10米長的花痕。 其他駕駛人士見狀，恐泥頭車司機被困，代為報案。大批救援人員趕至現場，經了解後得悉司機僅腰部受輕傷。至於涉事的行人天橋，竟被硬生生撞至裂開，橋面留下一條長長的裂痕，橋身左右兩邊錯開移位達2吋之多。警方立即將上址兩條行車線封閉，行人天橋亦同時封閉。路政署人員接報後立即趕至現場視察橋身情況。

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據了解，較早時有人與朋友在象山邨用膳，期間飲用過啤酒。警方向涉事司機進行酒精呼氣測試，惟未能通過，遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。消息稱，有人酒精測試錄得高達49度。由於意外後司機腰部受傷，稍後安排由救護車送院檢查。警方正調查事件，包括泥斗是否因故障行駛途中升起，抑或有人一時大意開車前忘記收斗之過。



運輸署於3月8日凌晨零時宣佈，因道路事故，德士古道往青衣方向介乎荃錦交匯處與國瑞路之間的全線現已封閉。

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去年6月20日凌晨3時許，沙田亦曾發生同類車禍。一輛泥頭車沿橫壆街駛至近源禾路時，據報車斗突然升起，猛撼來往沙田中心及好運中心的行人天橋橋底。泥頭車遇巨大阻力，車頭升起再墮地，司機被震傷，同時遭軚盤夾腳，一度被困。現場約160米長的橫壆街，共有3條行人天橋，涉事最後一條天橋事後一度封閉停用。