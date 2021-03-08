泥頭車司機酒駕撼荃灣行人天橋　橋身移位70亳米　縫隙可直望路面

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-03-08 16:15

荃灣關門口村對開行人天橋，昨晚遭一輛泥頭車的泥斗攔腰猛撼，天橋出現移位情況。今（8日）早《香港01》記者到現場視察，發現橋面有一條縫隙，可直望到德士古道路面情況。 記者抵達時，有承辦商人員在場勘察，職員經量度後發現橋面移位70亳米，他們用封鎖線圍起天橋左右移位範圍，沒有封鎖整條天橋。有附近村民認為，為安全起見，應暫時封閉天橋作詳細檢查。

今早9時許，天橋上有數名承辦商職員正在用拉尺量度橋面移位闊度。（馮國良攝）

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今早9時許，天橋上有數名承辦商職員正在用拉尺量度橋面移位闊度，並用白板記錄移位數據為70亳米，其後又登上天橋頂勘察，職員稱暫未知修復天橋計劃詳情。職員量度完畢，在移位的兩端拉起封鎖線圍封，但天橋其他部分照常開放，不時有途人行經。

有關門口村的男村民今早在另一邊天橋休憩，他稱昨夜在家聽到「嘭」一聲巨響，「好大聲，好似地震咁」，當時他猜測發生車禍，至今早到天橋時發現是泥頭車撞向橋面，他認為行人天橋被撞至移位，為安全起見應暫時封閉天橋作詳細檢查。

《香港01》正就事件向路政署查詢。

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昨晚11時許，一輛泥頭車沿荃灣德士古道往青衣方向行駛，至近關門口村對開時，泥頭車的泥斗突升起，欄腰猛撼一條約7米高的天橋，橋身有錯開移位的情況出現。警方到場調查，涉事司機未能通過酒精呼氣測試，遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。由於意外後司機腰部受傷，由救護車送院檢查。