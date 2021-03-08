網上直播賣A貨　海關喬裝顧客　檢市值180萬元冒牌貨拘22人

撰文： 陳諾希 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-08 14:09

受疫情影響，市民改變消費方式，轉戰在網上平台消費。海關經調查發現，代購及網上直播售賣冒牌貨手法有上升趨勢，海關於是在去年11月至今年2月採取特別執法行動「雷網」，重點打擊網上售賣冒牌物品活動，主要針對假借代購及以網上直播形式出售冒牌物品。行動中共檢獲2700件懷疑冒牌物品，估計市值逾180萬元，拘捕22人。

海關檢獲冒牌服飾。（鄧詠中攝）

海關指，有賣家在網上平台開設專頁，稱能直接向外地供應商取貨，假借代購名義出售內地冒牌物品，包括皮具及波鞋等。於2020年上半年，海關已偵破3宗類似案件，檢獲約1300件懷疑冒牌物品，市值逾150萬元。

另一手法為網上直播，即以限時促銷大量冒牌物品。於2020年9月，海關首次偵破「直播帶貨」手法的案件，檢獲逾2000件懷疑冒牌飾物，市值約10萬元。

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢指，假借代購名義出售冒牌物品的人士，均自稱能直接向外地供應商取貨或自設團隊在歐美代購，又訛稱他們購入的物品為原廠貨源，有單有盒。有賣家表示，他們出售的為VIP貨品，亦將貨品定價為正貨的6至7成，標榜優惠價或「開心價」吸引買家。



以疫情作藉口拒面交



王誌賢續指，直播帶貨以限時促銷或「快閃」，吸引消費者加入，達致促銷效果。而直播帶貨主要在晚上進行，每次約2至3小時。有個別賣家為逃避執法人員，更會於深宵時間進行，歷時長達5至6小時。亦有賣家於黃昏時間進行，增加曝光率。過程中，如買家看到心宜物品，就可留言留貨，賣家其後再自行聯絡。交收方面，有人以疫情作藉口，拒絕面交並改以速遞公司送遞。有賣家需提及可面交，並著買家先落訂金，而過數後再拒絕見面，轉用速遞，令買家未能當場檢查貨品，待收貨後方知被騙。

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於過去4個月，海關喬裝顧客，在商標持有人協助下，進行多次執法行動，共搗破17個懷疑售出冒牌物品的專頁及帳戶，搜查17個住宅單位及店舖，檢獲共2700件懷疑冒牌物品，包括波鞋、衣物及家庭用品等，估計市值逾180萬元。行動中，海關6男16女，年齡介乎20至69歲，案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查。

版權及商標調查科高級監督謝國強表示，有人曾在有關網上平台，直指不法分子售假貨，賣家會隨即刪除相關留言，其後立即開設新帳戶繼續營業。另外有人會在平台上用不同帳戶出售冒牌貨。謝國強強調，即使犯人嘗試以跨平台犯案，海關亦有能力追加犯人的數碼足跡等。他續提醒消費者，購買前應先留意店舖商譽、開設日期等資料、付款方式等，並要考慮「優惠價」是否合理等。

根據《商品說明條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁5年及罰款50萬元。市民如有懷疑侵權活動的資料，可致電海關二十四小時熱線2545 6182舉報