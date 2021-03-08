商人旺角吉舖影相　遭兩南亞漢捏頸狂毆　冀目擊者提供相片緝兇

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-08 15:55

昨（7日）晚6時許，一名31歲姓黃男子報案指，在旺角登打士街43號對開，遭兩名南亞漢拳毆，頸部及腳部受傷。案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，警方正追緝兩名南亞男子。男事主送往廣華醫院治理。

男事主拍攝登打士街43號吉舖時，遭兩名男子施襲。（受訪者提供圖片）

男事主黃先生向《香港01》表示，自己是一名商人，昨日在旺角一帶尋找舖位，在登打士街發現兩個吉舖，其中一個落半閘，於是舉機拍照記錄，詎料旁邊兩名南亞漢突然發難，要求他刪除照片，事主隨即展示照片，指自己無拍到對方身影。黃先生指，兩名南亞漢都比自己高大，其中一人是40餘歲中年；另一名則是20餘歲青年，持一把銼並指向他，再度要求刪除相片，他拒絕並轉身離開，惟遭南亞青年從後捉住衣領，隨即再兩手捏頸，並踢其腳部。他感窒息，一手緊握電話，一手掙扎，並向途人呼救：「有人打人呀！」南亞中年漢見狀再撞向黃，並加入施襲。黃稱即使是出手自衛，亦恐遇襲變互相毆鬥，遂不敢還手，勢孤力弱下被對方成功逃脫。

黃報案後，被送往廣華醫院治理及驗傷，頸部有勒痕及流血，手及腳多處瘀傷，妻兒得悉都十分擔心其情況。他稱自己無與人結怨，只是視察吉舖，「估唔到遇到啲衰人」。他轉述警員指，或是兇徒擔心照片拍得違法行為，遂反應激烈，他盼警方盡早破案。他又指當時街上有不少途人，「大停叫救命，都無人伸出援手，但都見有部份人有舉起手機拍攝」，他希望有人提供事發照片或片段，幫助緝兇。