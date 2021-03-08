詐騙集團假冒銀行設釣魚網站　15人被騙88萬元　警拘9人

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-03-08 20:32

近日有市民收到一個假冒銀行的手機短訊，要求用戶進入短訊提供的網站連結及申請三重認證。有受害人信以為真，登入該網站輸入密碼後，發現戶口被多次轉帳，蒙受損失。西九龍總區重案組接手調查，今日（7日）聯同網罪科，拘捕6男3女涉嫌串謀詐騙，案件初步涉及15名受害人，涉及金額88萬元。據了解，被假冒的銀行是中國銀行（香港），該銀行早前亦曾發通告提醒市民小心被騙。

西九龍總區重案組第一隊總督察陳鈺敏表示，今年2月27日至3月3日期間，警方接獲15名市民報案，指收到假冒銀行短訊，指戶口異常等藉口，要求客戶重設網上銀行帳戶，短訊內有連結，進入後會到假冒銀行的釣魚網站，市民輸入登入名稱及密碼，另一邊廂騙徒已利用資料登入真正的銀行網站，將存款轉走，15宗案件涉及金額88萬元。

詐騙集團骨幹份子招攬財困或「搵快錢」人士，利用他們的銀行戶口聲稱作投資用途，實質是用作「傀儡戶口」以清洗黑錢。他們會租用不同酒店房間作流動操作中心，在房間內操作傀儡戶口，以接收及處理假銀行騙案網站收到的犯罪得益。西九龍總區重案組聯同網罪科展開調查，鎖定騙徒身份，3月7日在全港多處，包括兩個流動操作中心拘捕6男3女，年齡介乎17至49歲，案中6名被捕人士為提供傀儡戶口人士，另外3人為集團骨幹成員，負責操控騙款流向及管理傀儡戶口。警方檢獲銀行卡、銀行單據及手機等證物。被捕9人正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

2020年科技罪案增55% 網路釣魚攻擊增35%

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組3a隊高級督察周子健表示，近年市民生活模式趨向電子化，加上疫情關係，很多騙徒將行騙平台由實體世界轉至網絡世界。2020年警方錄得逾1萬2900宗的科技罪案，較2019年增55個百份比。當中網上騙案升幅逾一倍，而釣魚攻擊是最常見的科技罪案犯罪手法，2020年香港共有超過3,400宗網路釣魚攻擊事故，佔整體保安事故一半，亦較2019年增百分之35。釣魚攻擊中，騙徒一般利用電郵或電話短訊，假扮網上購物平台、娛樂平台或金融機構，利用連結誘使受害人進入釣魚網站，要求受害人輸入資料；以今次騙案為例，騙徒要求受害人提供一次性密碼，騙徒獲得相關資料後，會在網上進行交易或轉帳，令受害人蒙受損失。

警方提醒市民收到電郵或電話短訊要求輸入資料時，要提高警覺；確定電郵或電話短訊由相關機構發出，有懷疑時主動向相關機構作澄清；在確定真假前不要提供任何資料。警方呼籲不要隨便打開來歷不明的電郵或電話短訊內的超連結；不要透過電郵或電話向任何人提供戶口登入密碼或一次性密碼；市民亦應定期翻查戶口交易紀錄，一旦發現有可疑交易時應通知銀行。

中國銀行（香港）上周五（5日）曾發通告指，近日有騙徒發出假冒中銀香港的虛假短訊，訛稱客戶戶口設定出現異常或驗證未成功等，要求客戶點擊短訊內的超連結進行驗證，誘騙客戶在偽冒的中銀香港網站內輸入個人資料，如網上銀行號碼或用戶名稱、網上銀行密碼及電話短訊單次密碼等進行驗證或申請三重驗證。該等偽冒網站的超連結會以不同網域名稱出現，或在中銀香港官方網址www.bochk.com 上稍作改動，企圖誤導客戶。銀行呼籲客戶提高警覺，慎防受騙。