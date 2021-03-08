逸東邨66歲狗主樹枝擊打唐狗　涉殘酷對待動物被捕

撰文： 陳康智 最後更新日期： 2021-03-08 23:25

東涌逸東邨發生虐狗案。昨日（7日）中午12時許，一名女學生於逸東邨福逸樓鄰近單車徑目擊一名中年男子用樹枝擊打一隻狗的臀部，女學生數小時後放學，行經逸東商場的街市外，發現該名中年漢接回被虐狗隻。至今午5時許，女學生認為事態嚴重，遂報警求助。警方接報後拘捕一名姓黃66歲男子，涉嫌殘酷對待動物；愛護動物協會則表示，被虐狗隻為一隻淺啡色男性成年唐狗，並已將牠帶回愛協灣仔中心檢驗。

可憐唐狗被打後一度躺在地上。（網上圖片/ Facebook東涌喵 Tung Chung Cat Future）

警方表示，今午接獲市民報案後到場調查，發現涉案狗隻未有明顯表面傷痕，但有皮膚問題，已移交狗隻予愛護動物協會處理。警方當場拘捕一名66歲男子，涉嫌殘酷對待動物，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。據了解，被捕男子是狗主身份。



愛協指，今日較早時間接獲市民通知，指東涌逸東邨一隻唐狗疑被狗主虐打。愛協督察到場了解，將狗隻帶回愛協灣仔中心交由獸醫檢查並撰寫報告，由於案件在調查當中，不便透露更多詳情。