逸東邨66歲男狗主疑用樹枝打唐狗　涉嫌「殘酷對待動物」被捕

東涌懷疑發生虐狗案。今日（8日）下午5時許，警方接獲一名女學生報案，指在逸東邨商場街市對開，發現一名男子懷疑曾經虐待狗隻。警方表示，人員趕抵調查後，尋獲一隻淺啡色狗隻，牠沒有表面傷痕，但有皮膚問題，轉交愛護動物協會檢走治理。警方則即場拘捕一名66歲男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。據悉，被捕男子為狗主。

消息稱，報案的女學生，昨日（7日）中午已於逸東邨福逸樓鄰近單車徑，發現疑犯用樹枝打一隻狗的臀部，對方打狗後，瞬即離去；直至今日，她再度發現疑犯，遂報警求助。據了解，今日亦有街坊目擊同樣情況，疑犯打狗後即離開現場；而涉事狗隻捱打後，一直躺臥地上，其後疑犯折返，牠才一瘸一拐起身，有人恐狗隻再遭虐待，上前阻止。