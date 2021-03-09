黑幫銅鑼灣非法賭檔　場內貼免責聲明：限聚令罰款本公司概不負責

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-03-09 03:15

警方於銅鑼灣破獲一個非法釣魚機賭檔。今年二月，警方接獲銅鑼灣一個商廈單位的業主報案指，一名48歲姓李男子，較早時自稱代表一間科技公司，欲租用其位於富明街一個商廈單位作商業用途。當業主與該公司負責人簽約，並以其提交的商業登記證副本於網上打釐印時，卻認為其商業登記證號碼有可疑，經查冊後發現與其公司名有不符之處，疑有人用偽造文件故報案。 灣仔警區反黑組接手調查，發現該公司實為黑幫所操控，藉以租用單位作不法用途。經調查及搜集證據後，警方於今日（三月九日）約凌晨零時，突擊搜查該單位，破門入內，搗破一個釣魚機賭檔。

警方表示，單位內一名30歲姓姜的本地男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕。另外2男3女（2名本地男子、1名內地女子及2名外籍女子），年齡介乎30至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。6名被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方將向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方共檢獲4部射擊遊戲機、一批遊戲卡連讀卡器等物品及約港幣2,110元現金，所有被捕男女現正被扣留調查。

場內貼有「免責聲明」。(陳永武攝)

據透露，涉事賭檔經營了約三星期，主要客路為南亞裔及東南亞人士，其中今次被捕的兩名外籍女子，分別為菲律賓及泰國籍。此外，該賭檔內亦貼有中英文的「免責聲明」，列明「本公司不建議非打機之貴賓長期逗留於場地，如客人被檢控，除擔保金外，有關限聚令之罰款港幣5,000元，本公司概不負責。」

根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。