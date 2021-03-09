刷單賺佣騙案│68人失750萬元　會計虧空200萬被捕　6騙徒落網

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-03-09 13:13

騙徒以「輕鬆賺快錢」引人墮求職陷阱，68人中招失逾750萬元！去年9月開始，騙徒於網上登「搵快錢」招聘廣告，指示受害人於網上「刷單」幫賣家提升銷量，要求對方將錢存入指定銀行戶口，更承諾會歸還本金、提供5%至12%佣金，不過騙徒得手後消聲匿跡，苦主懷疑受騙報警。其中一名受騙者為會計員，他為賺取佣金虧空公司近200萬元公款，已於上年12月涉嫌盜竊罪被捕。 警方昨日（8日）於全港多區採取行動，拘捕5男1女，包括一名18歲大專生，罪名為串謀詐騙。其中一名22歳被捕男子為骨幹成員﹐他聲稱亦是網騙受害者，以為提供銀行戶口協助不法集團犯案，便可取回所有損失。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪指，詐騙集團於社交平台登招聘廣告，以「搵快錢」名義吸引受害人，再指示他們於不同網上平台「刷單」，聲稱要透過購物提升賣家銷量，集團承諾完成交易後，會歸還本金、並提供5%至12%佣金。其次，騙徒要求受害人不要於網上平台過數，需將相關款項直接存入、由集團操控的銀行戶口及虛擬銀行帳戶。當受害人存錢入帳戶後，騙徒便會失去聯絡，受害人亦收不到任何款項。

新界南總區重案組總督察周子軒指，至昨日（8日）探員於港九新界多區展開拘捕行動，並以串謀詐騙罪拘捕5男1女。其中兩男子為集團骨幹成員，他們涉嫌於去年9月至今年3月期間，涉嫌全港68宗求職騙案，涉款高達750萬港元，受害人多達68人。

被捕6名男女介乎18歲至69歲，他們報稱為商人、侍應、工程維修員、洗衣店員工及退休人士，另有一名18歲大專一年級學生。行動中，警方檢獲6部電腦、7部路由器、21萬元現金及48張銀行卡等證物。被捕人正被扣查，警方不排除再有人被捕。

兩集團骨幹成員落網 一人同為求職騙案受害人

警方透露，其中一名被捕的22歳姓麥男子為骨幹成員，涉及近38宗案件及涉款約378萬元。麥聲稱為網騙受害人，以為協助集團便可以取回所有損失。他於短時間內於開設多個傳統、虛擬銀行戶口，提供予集團收取騙款；另一名57歳姓顏骨幹男成員，營運網上無牌人民幣找換服務，經網上匯走過百萬騙款至內地戶口。其餘被捕人則曾借出個人銀戶口，協助集團並換取報酬。

該68單詐騙案件中，其中67宗案件騙款由1,600元至40萬元不等。另一宗案件的受害人是一名會計，他為了大量「刷單」賺取佣金，虧空其「法律業務公司」近200萬元公款，該名受害人已於上年12月，以盜竊罪被警方拘捕。

警方指，於去年錄得236宗網上求職騙案，相比2019年錄得的66宗，大幅上升超過3.5倍。（馮國良攝）

騙徒藉經濟不景 以「輕鬆賺快錢」引人墮陷阱

警方於去年錄得236宗網上求職騙案，相比2019年錄得的66宗，大幅上升超過3.5倍。單在今年1月，警方錄得54宗網上求職騙案。近期有騙徒藉經濟不景、有人想賺外快的心態，於網上發佈「輕鬆賺快錢」宣傳，引受害人墮陷阱。



警方呼籲，市民切勿「心急搵錢」而誤墮騙案，求職者應保持警惕。以及，任何人如干犯「串謀詐騙」，一經定罪，最高可判處14年監禁。假如戶口持有人透過個人戶口處理犯罪得益、借出戶口處理犯罪得益，便會干犯《有組織及嚴重罪行條例》第25條「洗黑錢」罪，一經定罪最高可判處14年監禁及罰款500萬港元。