幫手搵人｜58歲余國強飛鵝山自殺崖行山失蹤　女兒籲幫忙尋父

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-10 00:51

58歲退休保險經紀余國強，周二（9日）早上獨自到飛鵝山自殺崖行山後失蹤，家人擔心他遇上意外，呼籲行山人士幫幫眼尋人。 余國強女兒表示，父親約早上7時獨自出發到飛鵝山自殺崖行山。父親約10時到達飛鵝山，一直有透過Whatsapp與家人及朋友聯絡，至約上午11時，父親向朋友發出最後一張山路相片後便告失蹤，其間家人多次致電余國強，惟未有回應。余小姐指，「爸爸平時好有交帶，最遲6點前就會返屋企食晚飯。」今次余國強遲遲未有回家，家人均擔心他已遇到意外。

余小姐指，父親戴黑框眼鏡，失蹤時身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。余小姐透露，父親非常喜歡行山，一星期至少兩次行山，亦多與友人一起行山，惟今次獨自行山便發生意外。

警方表示，晚上7時許接獲事主妻子報案，指事主離開小西灣寓所後失蹤。事主身高約1.6米，體重約63公斤，中等身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑灰髮。他最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。



警方呼籲，任何人如曾見過余國強或有其消息，請致電3660 1500或3660 1513與柴灣警署報案室或任何一間警署聯絡。及至晚上11時許，警方再接獲余國強的兒子報案，要求協助尋找父親。消防登山協助搜索。