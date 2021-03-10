58歲余國強飛鵝山自殺崖行山失蹤　女兒籲幫忙尋父

撰文： 黃廸雯 張家豪 最後更新日期： 2021-03-10 04:15

58歲退休保險經紀余國強，周二（9日）早上獨自到飛鵝山自殺崖行山後失蹤，家人擔心他遇上意外，呼籲行山人士幫幫眼尋人。 余國強女兒表示，父親於3月9日約早上7時獨自出發到飛鵝山自殺崖行山。父親約10時到達飛鵝山，一直有透過Whatsapp與家人及朋友聯絡，至約上午11時，父親向朋友發出最後一張山路相片後便告失蹤，其間家人多次致電余國強，惟未有回應。余小姐指，「爸爸平時好有交帶，最遲6點前就會返屋企食晚飯。」今次余國強遲遲未有回家，家人均擔心他已遇到意外。

余小姐指，父親戴黑框眼鏡，失蹤時身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。余小姐透露，父親非常喜歡行山，一星期至少兩次行山，亦多與友人一起行山，惟今次獨自行山便發生意外。

警方表示，晚上7時許接獲事主妻子報案，指事主離開小西灣寓所後失蹤。事主身高約1.6米，體重約63公斤，中等身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑灰髮。他最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。



警方呼籲，任何人如曾見過余國強或有其消息，請致電3660 1500或3660 1513與柴灣警署報案室或任何一間警署聯絡。及至晚上11時許，警方再接獲余國強的兒子報案，要求協助尋找父親。消防登山協助搜索。

直至3月10日凌晨時份，消防及救護員再次出動，前往自殺崖一帶進行搜索。期間，飛行服務隊直升機亦奉召到場，協助從高空鳥瞰。直升機於凌晨2時許飛抵清水灣道與飛鵝山自殺崖之間的上空，再開啟射燈照向山邊，並且慢速低飛，以便尋找失蹤人士下落。大約1個半小時後，直升機飛離現場，返回位於機場的總部入油。

余的女兒及其男朋友，由於擔心父親，於凌晨時份亦抵達飛鵝山山腳等候消息。余女指，父親每星期都會行山，行了超過20年，有相當經驗，他亦有交帶，會向定時定點向家人報平安。其男友指，凌晨2時左右曾致電過及Whatsapp，電話有響，Whatsapp有「兩個剔」，惟無人接聽，故相信電話有電，但擔心他失足後無意識。他續指，警察較早時向他們透露，曾向事主的手提電話進行定位，但不知何故顯示了在九龍灣。