退休保險經紀余國強自殺崖行山　失蹤逾一日　救援人員繼續搜救

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-03-10 11:04

58歲退休保險經紀余國強，昨日（9日）早上獨自到飛鵝山自殺崖行山後失聯，家人報警尋人。至今早（10日）救援人員繼續上山搜索，直升機於上空盤旋搜索，期間家屬在場等待消息。 據余國強的家屬指，昨日早上7時許余國強獨自到飛鵝山自殺崖行山，約10時他到達飛鵝山，一直有透過WhatsApp與家人及朋友聯絡。約一小時後，余國強向朋友發出最後一張山路相片後，便告失蹤。家屬指，警方早前向事主的手機進行定位，但定位顯示在九龍灣區。

余國強女兒指父親「好有交帶」 家人擔心他遇到意外

據余國強的女兒指，余國強昨日（9日）早上約7時，他獨自出發到飛鵝山自殺崖行山。早上10時，父親抵達飛鵝山並一直有透過WhatsApp與家人及朋友聯絡。至約上午11時，父親向朋友發出最後一張山路相片後，便告失蹤，其間家人多次致電余國強，惟未有回應，家人擔心他遇到意外。女兒稱：「爸爸平時好有交帶，最遲6點前就會返屋企食晚飯。」



至今日（10日）凌晨2時許，家人曾致電過及WhatsApp過余國強，他的電話有響、惟無人接聽。至於WhatsApp有「兩個剔」，家人相信電話有電，但擔心他失足後已無意識。據家屬指，警方較早前透露，向事主的手提電話進行定位，但定位顯示在九龍灣。

警方：余國強最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套

警方表示，昨日（10日）晚上7時許接獲事主妻子報案，指事主離開小西灣寓所後失蹤。事主身高約1.6米，體重約63公斤，中等身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑灰髮。他最後露面時戴黑框眼鏡、身穿黃色外套、灰色運動鞋及攜有一個黑色背包。



警方呼籲，任何人如曾見過余國強或有其消息，請致電3660 1500或3660 1513與柴灣警署報案室或任何一間警署聯絡。及至晚上11時許，警方再接獲余國強的兒子報案，要求協助尋找父親。