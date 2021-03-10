男子墮色情陷阱失逾$100萬按金　5男子涉11宗「假援交」騙案被捕

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-10 12:33

警方指去年7月，有不法分子在社交媒體上訛稱，提供模特兒援交服務。騙徒要求事主「先付按金後見面」，受害人不虞有詐，先後多次繳款予「中介人」，總額高達99.3萬元。惟「中介人」仍繼續索取更多金錢，受害人才醒覺受騙，報警求助。 警方經深入調查後，鎖定一個活躍於香港的跨地區性犯罪集團，拘捕5名男子，罪名為涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。初步相信該個犯罪集團，共涉及11宗「假援交」案件、涉款共280萬元。

訛稱提供援交服務 要求先付按金後見面

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌表示，昨日（9日）探員展開「天屏」行動，共有5名中國籍男子被捕，年齡介乎22至57歲，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。行動中，警方檢獲1部電腦、13部智能電話及流動裝置、8張銀行提款卡及信用卡。案件仍在調查中，不排除會有更多人被拘捕。

戴子斌稱，騙徒在不同的社交媒體或交友平台上聲稱提供援交服務，要求受害者先以銀行轉賬、購買充值卡或虛擬貨幣等方式支付按金。當騙徒收到有關款項後，犯罪集團的其他成員則會充當其他相關職員，恐嚇受害人繼續支付按金，直到受害人醒覺或向親友求助為止。

經調查後相信，此犯罪集團在2019年10月至2020年11月間，共涉及11宗騙案，騙取280萬元。戴相信，「天屏」已成功打撃一個活躍於本地的騙案集團，警方會繼續以情報主導的方式，與內地及澳門保持緊密聯繫及情報交流，以監察及打擊「假援交」集團的相關活動。

（黃偉民攝）

去年警方接獲858宗援交騙案舉報

戴子斌表示，過去數年「假援交」騙案有持續上升趨勢，在2020年警方一共接獲858宗援交騙案舉報，較2019年多近97宗。至於「假援交」騙案的受害人，共損失約3,200萬元，較2019年多出8.1%。

有鑑於「假援交」騙案多涉及跨境犯罪組織，因此香港警方與內地及澳門執法部門緊密合作、交流情報，以打擊集團式的假援交案件。警方鎖定一個活躍於香港的跨地區、性犯罪集團，發現集團成員會以不同的模式或手段，去取得銀行及儲值支付工具帳戶。

近半成受害者為20至29歲男性 以學生為主

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組高級督察潘樂信表示，綜合案件分析，在2020年的858宗援交騙案中，絕大部受害人為男性，佔97%；逾六成受害人為年輕人，10至19歲受害人佔有14.9%，而20至29歲受害人佔近50%。潘樂信高級督察補充，有近23.8%的受害人報稱為學生，因此警方相信騙徒是針對年輕人的社交媒體或交友軟件使用習慣，從而作此類型騙案。

警方指，建議市民注意網上交友安全，包括切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友、不應隨便在互聯網上披露個人資料或相片。以及，如對方以任何藉口要求滙款，應加倍小心。市民如懷疑受騙或被勒索，應保存與對方的溝通記錄，立即致電警方「防騙易」熱線18222或報警求助

根據《盜竊罪條例》（第210章）第17條，任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，可處監禁10年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第20條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬元及監禁14年。