毒狗狂徒︱雲泉仙館4隻唐狗疑遭毒殺　口吐白沫失禁倒地亡

撰文： 郭倩雯 鄧詠中 陳諾希 邵沛琳 最後更新日期： 2021-03-10 13:28

打鼓嶺坪輋的雲泉仙館內，有4隻唐狗疑遭落毒致死！今日（10日）早上9時，職員發現館內4隻唐狗口吐白沫，倒斃在地上，懷疑被人毒殺遂報警求助。被毒殺的唐狗有3隻為雲泉仙館所飼養，另有一隻為流浪狗。警方及愛協人員到場調查，正翻查閉路電視蒐證。愛協發言人指，於現場發現1隻成年雄性唐狗生還，初步觀察牠情況良好。 負責照顧狗隻的雲泉仙館職員蓮姐指，今次遭毒殺的唐狗包括雄性犬阿勇、阿廣，以及唐狗女阿菲。她指昨晚（9日）只見生還的阿黃回家，至於另外3隻狗不見蹤影，今早今早職員回來時發現牠們分別倒臥停車場、大門外及飯堂內。另一隻流浪狗倒斃在雲泉仙館對開位置，4隻狗均是口吐白沫、失禁倒地。案件交由邊界警區刑事3隊跟進，暫未有人被捕。

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雲泉仙館職員：4隻狗口吐白沫、失禁倒地亡

雲泉仙館職員蓮姐指，平時她負責照顧館內的狗隻，今次遭毒死的唐狗包括雄性犬阿勇、阿廣，以及唐狗女阿菲。蓮姐眼泛淚光指，平日職員於下午5時閉館後，會放狗讓狗隻自行散步，至晚上6時會餵狗。她指昨晚8時許，只見生還的阿黃回家，至於另外3隻狗不見蹤影，「初步以為佢哋貪玩唔返嚟！」

蓮姐稱，今早職員回來時發現阿勇倒臥停車場、阿菲倒臥大門外及阿廣倒臥飯堂內。另外有一隻流浪狗倒斃在雲泉仙館對開位置，4隻狗均是口吐白沫、失禁倒地。她指，生還的阿黃疑似知道同伴離世，他在籠內悶悶不樂。蓮姐表示，該3隻遭毒殺的狗由善信送贈。

愛協發言人指，現場亦發現1隻成年雄性唐狗生還，初步觀察情況良好，現由雲泉仙館職員密切留意其狀況。（愛協提供圖片）

愛協：4隻狗懷疑中毒身亡 另發現1隻成年雄性唐狗生還

愛協發言人指，今日（10日）較早接獲警方通知，於坪輋雲泉仙館，有4隻狗懷疑中毒身亡，包括3隻雄性唐狗及1隻雌性唐狗。愛協將狗屍帶返愛協中心暫時保管，稍後再轉交漁護署作化驗。另外，現場亦發現1隻成年雄性唐狗生還，初步觀察情況良好，現由雲泉仙館職員密切留意其狀況。