中港澳三地聯合打擊假援交、裸聊騙案　本港及內地11人落網

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-10 23:58

香港警方、內地公安及澳門司警，三地警方聯合進行代號「天屏行動」打擊有關裸聊勒索及援交詐騙的網絡騙案，發現最少3個以港澳居民為目標的犯罪集團，於去年11月起中、港兩方採取行動，共拘捕11名涉案人士，包括5名香港被捕的男子，涉及11宗騙案，金額達280萬元。

澳門司警局指，自去年疫情開始，澳門裸聊勒索及援交詐騙等網絡騙案大幅上升，局方啓動與香港警方訊息互通機制，發現最少3個犯罪集團，其使用的通訊工具及收款帳戶均涉及香港及內地，局方於是將相關訊息通報内地公安機關，三地聯合擬定「天屏行動」打擊有關騙案。

去年11月，河南省公安拘捕一名涉裸聊勒索的內地男子，涉及17名受害人，涉案金額由數千至10多萬元人民幣；另外去年12月，江西省公安拘捕5名內地疑犯，司警指該犯罪集團專門針對港澳居民進行裸聊勒索，由去年7月至今案件涉逾10萬元人民幣。

至昨日（9日），香港警方拘捕5名中國籍男子，涉嫌於不同社交媒體及交友平台上訛稱提供援交服務，要求受害者先以銀行轉賬、購買充值卡或虛擬貨幣等方式支付按金。當收到有關款項後，集團其他成員則會充當其他相關職員，恐嚇受害人繼續支付按金，直到受害人醒覺或向親友求助。被捕人士涉及11宗案件，涉案金額280萬元。

香港警方指，鑑於「假援交」騙案多涉及跨境犯罪組織，因此與內地及澳門執法部門緊密合作、交流情報，以打擊集團式的假援交案件。