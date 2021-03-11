三日兩宗｜飛鵝山自殺崖男子墮斃　崖邊遺背囊

撰文：凌逸德
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飛鵝山自殺崖三日內再發生墮崖事件。今（11日）中午12時半，警方接獲一名女子報案指，在飛鵝山自殺崖發現一個背囊，懷疑有人墮崖。救援人員接報到場搜救，發現一名男子倒臥懸崖，惜他已明顯死亡，政府飛行服務隊直升機隨即將遺體舁送東區醫院。警方正調查男子墮崖原因。據了解，男事主31歲姓溫，是失蹤人士，警方於其背囊內發現身份證、銀包及精神科藥物。
一名男子於飛鵝山自殺崖墮斃，政府飛行服務隊直升機將遺物舁送醫院。（Facebook「香港行山路綫及資訊谷」MO PIG圖片）
前日（9日）早上，58歲退休保險經紀余國強獨自到飛鵝山自殺崖行山後失聯，家人報警尋人。救援人員一連兩日上山搜索，至昨午1時許，發現余昏迷於倒卧山頭，直升機將他吊起送往東區醫院，惜最終證實死亡，警方指死因有待驗屍後確定。
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