三日兩宗｜飛鵝山自殺崖男子墮斃　崖邊遺背囊

飛鵝山自殺崖三日內再發生墮崖事件。今（11日）中午12時半，警方接獲一名女子報案指，在飛鵝山自殺崖發現一個背囊，懷疑有人墮崖。救援人員接報到場搜救，發現一名男子倒臥懸崖，惜他已明顯死亡，政府飛行服務隊直升機隨即將遺體舁送東區醫院。警方正調查男子墮崖原因。據了解，男事主31歲姓溫，是失蹤人士，警方於其背囊內發現身份證、銀包及精神科藥物。