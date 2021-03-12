大埔「香港鸚鵡村」疑非法管有瀕危灰鸚鵡　涉案夫婦被捕

撰文： 黃廸雯 王譯揚 最後更新日期： 2021-03-12 19:58

本港持牌雀商「香港鸚鵡村」懷疑非法管有瀕危鸚鵡，警方今午聯同漁護署展開聯合行動，於大埔林村一村屋拘捕一對分別46歲及44歲的夫婦，涉嫌非法管有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I及附錄II物種。行動中，人員檢獲20隻屬於附錄I的瀕危鸚鵡，包括非洲灰鸚鵡；另檢獲13隻屬於附錄II的鸚鵡。警方將調查有關人士繁殖抑或進口有關雀鳥。

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現場大埔林村新屋仔村1號，屋外花園有多個不同大小的雀籠。現場消息指，負責人居於村屋1樓，而2至3樓則用作存放鸚鵡，衛生環境可接受。警方表示，有關雀商擁有本地繁殖牌照，因此未有檢走屋內部分鸚鵡及雛鳥。人員帶走藍黃金剛、迷你金剛等品種鸚鵡。愛協亦有到場協助點算屋內鸚鵡數目及品種。翻查有關店舖Facebook，照片所見負責人飼養大量鸚鵡，亦有鳥蛋相片，懷疑雀商自行孵化雛鳥。

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根據漁護署資料，《公約》附錄I屬於高度瀕危物種，當中商業性貿易已被禁止，因商業而繁殖的動物，則會被視為附錄II物種。而附錄II的物種可以貿易，但受到許可證制度管制。

非洲灰鸚鵡屬附錄I物種，任何人士進口、出口、再出口或管有列明物種，需獲得許可證。否則一經定罪，最高可被罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。若雀鳥經由持牌動物售賣商管有的鳥蛋孵化，持牌人須在孵化雀鳥前通知漁護署，並在發售被孵化雀鳥前取得漁護署許可，而且只能出售沒有感染傳染病的雀鳥。