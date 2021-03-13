警方多區打擊違限聚令場所　包括舞蹈室無牌吧　拉47人及票控64人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-13 09:02

昨晚（12日）至今日凌晨（13日），警方於多區展開反罪惡行動及打擊違反限聚令的場所。昨日傍晚，警方搗破黃大仙一個非法賭檔，2名男主持被捕及8名男賭客遭票控。同日葵涌有工廈一個派對房間違例經營，1名男負責人被捕及10名男女遭票控，以及青衣有舞蹈室違例經營，1名男負責人被捕。以及，旺角洗衣街一間遊戲機中心，5名男子無戴口罩遭票控。 另外，警方搗破大角咀一間無牌酒吧，一名男負責人被捕，另有5名酒客「在沒有領有酒牌的場所飲酒」及違反限聚令遭票控。以及，警方搗破觀塘工廈一間無牌酒吧，一名男負責人被捕，另有36名酒客被捕兼遭票控。上述行動中，共有47人被捕，警方向64人發出定額罰款通知書，合共被罰款32萬元；警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

黃大仙非法賭檔：兩男主持被捕 8男賭客遭票控

昨日（12日）傍晚，黃大仙警區雜項調查隊及特別職務隊人員，展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查景福街一工業大廈一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕兩名分別22及25歲男子，涉嫌「管理賭博場所」。另外8名男子，年齡介乎22至30歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲約數萬元籌碼及賭款、1張撲克枱及1批賭具。所有被捕男子正被扣留調查。

葵涌工廈派對房間違例經營，男負責人被捕及10男女遭票控。（警方圖片）

葵涌工廈派對房間違例經營 男負責人被捕 10男女遭票控

昨日（12日）晚上6時許，葵青警區聯同機動部隊人員展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查葵涌葵昌路一座工業大廈，發現一間派對房間違反防疫規例經營。行動中，一名32歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外3男7女，年齡介乎24至26歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

青衣舞蹈室違例經營 男負責人被捕

此外，警員亦突擊搜查青衣葵豐街一座工業大廈，並發現一間舞蹈室違反防疫規例經營，上址58歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。所有被捕男子正被扣留調查。

旺角遊戲機中心 5男子無戴口罩遭票控

昨晚（12日）旺角警區反三合會行動組及牌照組人員，突擊巡查區內多個場所，針對違反有關限制羣組聚集、保持社交距離及佩戴口罩等防疫規例。行動中，警員在洗衣街一遊戲機中心，發現5名男子未有配戴口罩，年齡介乎40歲至51歲，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

大角咀無牌酒吧 男負責人被捕 5名酒客被捕及遭票控

另外，警員亦突擊搜查大角咀洋松街一工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕上址一名24歲姓黃男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。此外，2男3女，年齡介乎21歲至24歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲約322罐啤酒及約77瓶烈酒，總市值約10萬元，以及約4,000元現金。所有被捕男女現正被扣留調查。

觀塘無牌酒吧 男負責人被捕 36名酒客被捕兼遭票控

今日（13日）凌晨12時許，觀塘警區反三合會行動組、情報組聯同機動部隊人員展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的打擊無牌賣酒及青少年犯罪行動，突擊搜查開源道一座工業大廈一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員檢獲約216罐啤酒及約23瓶烈酒，總市值約2.7萬元。

行動中，警員拘捕一名21歲男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。此外，21男15女，年齡介乎16歲至27歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。