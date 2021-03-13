警新界南反罪惡行動拘43人兼發告票　揭16人擠200呎房賭百家樂

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-13 18:14

警方昨日（12日）起一連兩日於新界南，突擊搜查30間食肆、派對房間及娛樂場所，43人被捕及涉嫌違反限聚令被票控，其中包括一間位於荃灣二陂坊的非法網上百家樂賭場，警方指16人擠於不足200呎的單位房間內賭博，批評行為漠視傳染病傳播風險。

警方檢獲大批賭具及賭款。（余睿菁攝）

新界南總區反三合會行動組高級督察周文軒表示，為打擊非法活動及不法收入來源，新界南總區刑事部昨日（12日）起聯同機動部隊、荃灣、葵青、沙田及大嶼山警區，一連兩日進行代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，於新界南多個地點，突擊搜查30間食肆、派對房間及娛樂場所，拘捕43人包括14男29女，年齡介乎17至74歲，涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、刑事毀壞及販運危險藥物。行動中警員檢獲1張百家樂檯、8張麻雀檯、2.8萬元現金及一批賭具。周文軒又指發現有人漠視限聚令，於是向相關人士發出定額罰款通知書。

新界南總區反三合會行動組高級督察周文軒。（余睿菁攝）

其中，警方於昨日下午3點突擊搜查荃灣二陂坊一住宅單位，搗破一個網上百家樂賭場，拘捕1男2女，年齡介乎18至44歲，涉嫌經營非法賭博場所；另外1男12女，年齡介乎31至69歲，涉嫌在非法賭博場所內賭博。行動中，警方檢獲3部電腦、1張百家樂賭檯及約值16萬元的籌碼。周文軒指，16名被捕人擠於一間不足200呎的房間賭博，行為漠視傳染病傳播風險。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲市民要顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。