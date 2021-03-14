東龍洲潛水漢困水底石礁一度失蹤　消防救起送院急救　最終不治

撰文： 黎靜珊 陳浠文 最後更新日期： 2021-03-14 15:00

今（14日）早10時許，警方接報一行四人到東龍洲潛水，其中一人落水後失蹤。同行友人指事主被困於水底石礁，他回頭落水企圖尋人時亦遇溺。救援人員趕往將遇溺人士救起，並尋找失蹤潛水客。 搜索句鐘，及至中午，消防船在現場尋獲事主，立即將他帶到小西灣碼頭上岸，再由救護車送往東區醫院搶救。消防員使用自動心外壓機為昏迷事主急救，惜最終不治。據了解死者年約60歲，上午10時許與另一男子落水後發生意外，其後失蹤。

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香港技術潛水總會主席Johny指出香港踏入春季，水溫回暖是潛水旺季開始。東龍洲水域開揚，加上石底多有大魚棲息，吸引潛水員前往影相遊玩。不過，開揚的水域容易面對四面八方的亂流，考驗潛水員面對逆流（或稱頂流）時的浮力控制。

東龍洲屬石底 潛水或被鬼網纏繞

意外中死者疑困於水底石礁，Johny指任何石底都有機會被「鬼網」纏繞，鬼網即一些棄置魚網與珊瑚礁，潛水員的蛙鞋快扣容易被鬼網纏繞，如果困於石隙後不應掙扎，「愈急愈大鑊」，應該保持冷靜脫去蛙鞋，轉身慢慢解去鬼網。

他表示，東龍洲潛水水深約14米，一般單樽可持續45分鐘至1小時。同行者可馬上取新氣樽予受困者換氣，船上人落「象拔」標示位置，以便搜救人員尋找受困者。

這是三日內第二宗潛水意外，前日（12日）一名60歲姓嚴女子偕友人在將軍澳龍蝦灣浮潛期間，被發現在對開約100米海面遇溺，昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。