東龍洲潛水漢失蹤一小時　消防救起送院急救　最終不治

撰文： 黎靜珊 陳浠文 最後更新日期： 2021-03-14 21:51

今（14日）早上10時許，一名59歲姓李男子偕同友人，一行四人到東龍洲對開約10米海面潛水，其間姓李男子落水後，未有返回船上，懷疑遇溺，同行友人回頭落水企圖救人無果。警方、消防及飛行服務隊到場搜救句鐘，及至中午，消防蛙人尋獲事主，立即將他帶到小西灣碼頭上岸，再由救護車送往東區醫院搶救。救護員使用自動心外壓機為昏迷事主急救，惟事主終返魂乏術，證實不治，案件列作在香港水域搜救及送院時死亡。死者親友驚悉噩耗大受打擊，據親友透露，死者諳水性，其死因有待剖屍確認。 據了解，潛水的四人皆有潛水牌及足夠裝備。事發時姓李死者與友人落水，下潛約兩米水深時，同行友人發現他表現緊張，四肢不斷揮動，狀似無法呼吸，混亂間更扯甩同行友人的潛水鏡。友人驚惶不已，加上失去潛水鏡影響視力，急忙尋回潛水鏡後嘗試救人，惟已失去其蹤影，於是報警求助。消防蛙人其後於失蹤者落水位置水深14米處尋回事主，並將他救起，惜他當時已失去知覺。

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香港技術潛水總會主席Johny指出香港踏入春季，水溫回暖是潛水旺季開始。東龍洲水域開揚，加上石底多有大魚棲息，吸引潛水員前往影相遊玩。不過，開揚的水域容易面對四面八方的亂流，考驗潛水員面對逆流（或稱頂流）時的浮力控制。

東龍洲屬石底 潛水或被鬼網纏繞

死者下水後在2米深處出現異常情況，其後更失去蹤影。Johny表示，東龍洲潛水水深約14米，一般單樽可持續45分鐘至1小時。同行者可馬上取新氣樽予受困者換氣，船上人落「象拔」標示位置，以便搜救人員尋找受困者。

這是三日內第二宗潛水意外，前日（12日）一名60歲姓嚴女子偕友人在將軍澳龍蝦灣浮潛期間，被發現在對開約100米海面遇溺，昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。