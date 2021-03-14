涉9宗港島商舖爆竊案　4男女匪幫落網

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-14 16:14

港島區過去一個月發生多宗店舖爆竊案，警方港島總區、西區及灣仔警區刑事部人員昨（13日）以「爆竊」及「企圖爆竊」罪拘捕4人。被捕人年齡介乎20至27歲，涉嫌與9宗發生在港島區的商舖爆竊案有關，涉案金額約10萬元。

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明講述案情，指過去一個月，港島區接獲9宗商舖爆竊案報案，匪徒主要針對地舖包括遊戲機中心、食肆和髮廊等，損失財物接近10萬元，當中有現金及少量個人財物。警方經調查後，發現賊人犯案組織嚴密、分工仔細，包括有人探路、睇水、爆破及搜掠，最後乘的士離開。

警方就案件成立專案小組，經過案情分析及情報搜集，迅速鎖定相關骨幹成員，昨（13日）展開拘捕行動，凌晨1時搜查香港仔及屯門等地區，在疑犯家中搜出相關罪證，有人承認與案有關，正被扣留調查，部分人稍後會被落案起訴。警方相信已經成功瓦解一個爆竊集團，拘捕3男1女，年齡介乎20至27歲，大部分人無業，部分報稱物流公司員工。據了解，被捕人士中有一男一女為情侶關係。警方在行動中檢獲有關證物，包括手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。

冼國明補充，賊人相信預先扮客人探路，再以鐵筆、大剪鉗等工具爆竊，而一部分用具已經掉棄。警方強調爆竊是嚴重罪行，一經定罪可被判處14年監禁；同時呼籲店主勿將貴重財物放店內過夜，亦要加強防盜裝置。

警方呼籲，切勿將大量貴重財物存放於店鋪內，同時應加強門閘的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。