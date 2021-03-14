中年漢塗污親中社團簽名板爆混戰　「長毛」前助理唐婉清被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-14 21:03

社民連及親中社團「香江情．中國心」，今午（14日）皆在銅鑼灣東角中心崇光百貨對開擺設街站，其間發生打鬥事件。警方表示，今午2時46分，警方接獲多人報案，指一名姓梁55歲男子於上址一個街站塗污一個簽名板，並與該街站一名姓黃58歲男職員發生爭執。梁企圖離開時被另一名姓黃43歲男職員制止，據報現場另一個街站的姓唐72歲女職員見狀，上前以手襲擊該名43歲男職員。 警方調查後，梁涉嫌刑事毀壞被捕，唐則涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進。43歲男職員手、腳及面受傷，而梁則手部受傷，兩人皆清醒由救護車送院。據了解，被捕女子為社民連「長毛」梁國雄的前助理唐婉清。

網上影片可見，事發時現場發生大混戰，多人跌在地上，包括一名身穿藍色外套的中年漢。該名中年漢站起後，隨即將一名黑衣男子壓在地上，並用雙手抓住其臉部，更曾箍住他的頸部，旁邊一名白衣男子抱緊中年漢的手臂，疑想阻止其舉動。現場情況混亂，多名親中社團的義工在旁圍觀及舉機拍攝，亦有人不斷以擴音器高叫﹕「香港係文明嘅社會！」，片段中未見唐婉清的蹤影。

唐婉清為民運人士劉山青的妻子，兩人在參與學生運動時結識。1981年，劉山青因在內地探望民運人士家屬，被控反革命罪，被判入獄10年，至1991年底獲釋回港，便與唐婉清結婚，一同投身社運工作。

唐婉清被指協助12名港人潛逃離境，去年10月10日涉嫌協助窩藏罪犯被捕，其後獲准以2000元現金保釋，警方暫未落案起訴。