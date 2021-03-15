警破獲1200萬元K仔、大麻製品　車房工人涉販毒明提堂

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-15 14:24

警方毒品調查科周六（13日）拘捕一名車房工人，他涉嫌販運約21公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮及約850克懷疑大麻製成品，市值超過1200萬港元，將於明日在九龍城裁判法院提堂。

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毒品調查科（行動）高級督察吳龍講述案情，指根據線報及經深入調查後，探員發現有販毒集團利用工廈單位及停車場車庫作為毒品分銷中心，於是上周六（13日）晚進行打擊毒品行動。

警方首先在紅磡民樂街一工業大廈內截獲一名可疑男子，在其身上檢獲約56克懷疑氯胺酮，同時在該名男子使用的單位，檢獲約21公斤氯胺酮。警方以涉嫌販毒將該名男子拘捕。

被捕男子39歲姓潘，報稱車房工人，將會被暫控一項販毒罪名，並於明日在九龍城裁判法院提堂。

警方其後再在何文田常盛街一個該犯毒集團所使用的停車場車庫，檢獲約850克懷疑大麻花及67支大麻精油。行動中，警方總共檢獲約21公斤氯胺酮及約850克大麻製成品，市值超過1200萬港元。

吳龍補充，犯毒集團今年2月才開始承租該工廈單位，相信是次行動已經成功阻止一批毒品流入本地市場，之前毒品流向則仍在調查中。由於檢獲的毒品較為大量，他相信集團會再將毒品分銷。警方藉此呼籲市民，切勿因為希望「搵快錢」接受不法之徒指使販毒，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。