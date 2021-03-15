兩周五宗｜長沙灣野鴿羽毛沾滿膠紙膠水　暫列殘酷對待動物案

撰文： 彭愷欣 陳康智 最後更新日期： 2021-03-15 19:50

今（15日）發生兩星期內第五宗懷疑虐鴿事件。今午3時14分，警方接獲一名女子報案指，長沙灣順寧道及長發街交界，有一隻野鴿被膠紙黏住在路壆位置，懷疑遭人虐待。警方接報到場調查，案件暫列殘酷對待動物，漁護職員及愛協人員亦到場協助。現埸所見，涉事野鴿的羽毛沾有大量膠紙及膠水，愛協督察到場後，為野鴿作清潔後，再將牠放在一個膠籠中帶走，作進一步檢查。

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愛協發言人表示，較早前接獲警方通知，指於長沙灣長發街發現一隻白鴿需要協助。愛協督察到場後，發現白鴿身上沾滿膠水及貼上膠紙，需要盡快接受治理，於是將白鴿送往灣仔愛協中心，現由獸醫檢查及清理身上的膠水。

前立法會議員、現任元朗區議員鄺俊宇一向關注動物權益，他直斥事件令人髮指，「野鴿都是生命，他們都會痛都有感受！」他將去信警方要求調查。