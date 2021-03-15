坪洲社區狗Super元朗養傷走失　兩個半月後粉嶺被尋回

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-15 17:32

坪洲社區狗Super失蹤逾兩個半月，昨（14日）於粉嶺被尋回。Super去年因頸部嚴重受傷命懸一線，傷勢好轉後由義工送往元朗雞公嶺養傷，然而在12月底，Super從狗場走失，義工憂心忡忡，廣貼街招及建立Facebook專頁呼籲尋狗，惜翻遍元朗仍杳無蹤影。及至上周，傳來牠於粉錦公路出沒的消息，義工轉戰粉嶺，昨日終於尋回Super，並將牠送回坪洲與妻兒團聚。

坪洲社區狗Super去年12月底在元朗雞公嶺走失，及至昨日（3月14日）在粉嶺被尋回。（Facebook「搜尋Super日記」專頁圖片）

根據Facebook「搜尋Super日記」指出，Super現年5歲，原居坪洲。去年10月，Super被發現頸部嚴重受傷，更被烏蠅蟲侵蝕傷口，義工將牠送醫，醫生指其傷口面積非常大而且深至氣管，手術期間休克昏迷，一度建議進行安樂死。惟義工未放棄，經歷兩個月的治療，Super傷勢好轉，其後被送往元朗雞公嶺狗場繼續休養。

及至12月27日，Super走失，義工連忙由坪洲趕赴元朗尋狗，在區內廣貼街招，又建立Facebook專頁向街坊求助，專頁逾200人加入，其間不時有街坊提供消息及協助尋狗，惜一眾義工遍尋不獲。

幸皇天不負有心人，義工在粉嶺尋回Super。據《香港動物報》報道，上周二（9日）義工接獲消息，指在粉錦公路看到一隻貌似Super的狗隻，義工遂將陣地轉往粉嶺一帶，終在昨日凌晨成功捕捉Super。義工其後帶牠看獸醫，目前已送返坪洲與伴侶及子女團聚。