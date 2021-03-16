灣仔「黃店」疑晚上10時後仍有人聚集　警後門進入發限聚令告票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-16 03:40

3月15日晚上10時許，據報有人向警方報案，指灣仔交加里一間名為後街牛扒的「黃店」，仍有大量人士在店內聚集，懷疑犯下食肆於晚上10時後不得營業的「限聚令」。大批警員接報後迅即趕至現場，據了解店內有人將門鎖上，並拒絕開門。大批警員分別包抄該店的前後門，並向上峰增援加派人手，大批機動部隊人員奉召到場， 直至凌晨2時半，雙方仍在膠著狀態，店內沒有任何人走出來。凌晨2時45分，機動部隊人員再次採取行動，拍正門大閘要求店內人士開門。據知，店內有人應門指，前門不能開啟，著警員到後門。大批警員走後門順利進入店內，向場內人士發出告票。行動仍在繼續中。

警方表示，於15日晚上10時26分接獲投訴，指上址食肆於晚上10時後仍有人聚集，疑違反限聚令。警員到場調查，於店舖內發現有36人，當中1名41歲男負責人，涉嫌違反599F《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，另外7人為職員、28人為顧客。

據文匯報的獨家報道指出，上址共有約30人聚集，正為中文大學前學生會會長周竪峰舉行結婚派對，派對在昨晚8時開始，同場有多名區議員。

該店在門外貼上營業時間至晚上10時。而該店在facebook出帖，指於3月15日（昨日）及18日的營業時間，提早至晚上7時半結束，但未有提及原因。