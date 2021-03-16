地盤新手首日開工猝死　妻女哭斷腸　眼疾女來港奔喪：不知怎辦

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-16 15:57

辛勤的54歲好爸爸李哲仁，昨（15日）初踏入地盤任石屎工人，在將軍澳地盤首日開工即猝死，遺下妻女。李的 27歲女兒患有眼疾，在她眼中的爸爸不怕辛苦，「十幾歲就在工作，在老家打魚，從半夜工作至第二天早上。」上周五（12日）李爸爸終於拿到香港身份證，本來打算一家三口申請公屋安居樂業，豈料初次做地盤的李，第一日上班就猝死，孤女寡母頓失依靠。

居於內地的女兒昨日趕來港處理後事，憶起辛勤養家的爸爸，李女泣不成聲。「（爸爸）十幾歲就在工作，老家打魚，從半夜工作至第二天早上。我眼睛有問題，從小到廈門醫院看醫生，我們全家人就是靠我爸爸在賺錢，他去世了我們都不知道要怎麼辦。」死者姑姐在旁安慰，指姪兒一家三口在港以6000元租住劏房，姪兒去世後，孤女寡母頓失依靠。

姑姐指猝死的李哲仁從來沒有做過地盤工，據知他患有高血壓，但不知是否有糖尿病。李早前透過微信認識判頭，獲聘混凝土工人，加入將軍澳石角路1號地盤工作，昨天是他第一天上班。她引述工頭指，昨早李相安無事，「搬緊鐵枝、鐵架，食埋晏晝，之後才進去上堂」至下午1時許在地盤會議室參與工業安全課程期間，李突然氣喘，工頭報警，李送院搶救後不治。姑姐又稱，除了她外，還有兩個兄長可暫時照顧孤女寡母，但慨嘆長貧難顧。