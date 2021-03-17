入境處警方聯合反黑工行動　搜3按摩院及東區多處拘14人

撰文： 劉定安 最後更新日期： 2021-03-17 06:20

入境處聯同警方東區警區人員，根據線報及經深入調查後，昨日(16日)下午2時起進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工行動，突擊搜查東區多個地方，共拘捕5男9女，年齡介乎27歲至51歲，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「逾期居留」及「持有他人身分證」。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，執法人員於北角道一間按摩院，拘捕一名51歲本地女子，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」，以及一名47歲內地女子，涉嫌 「非法入境者接受僱傭工作」；

執法人員另於英皇道一間按摩院內，拘捕1名內地男子及1名內地女子，年齡分別為43歲及47歲，涉嫌「非法入境」；此外，執法人員於渣華道一間按摩院，拘捕一名38歲內地女子，涉嫌「非法入境」。

行動中，執法人員於區內拘捕1名本地男子、1名內地女子、3名非華裔男子及4名外籍女子，年齡介乎27歲至46歲，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「逾期居留」及「持有他人身分證」。

根據香港法例一百一十五章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰5萬元及監禁2年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆者均會被檢控。