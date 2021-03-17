兩姊妹映灣園捉貓惹爭執　愛協稱與屋苑簽協議　為貓絕育後放原處

撰文： 邵沛琳 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-17 13:12

昨晚（16日）東涌映灣園有兩名女義工捉貓，期間與居民爭執對峙近12小時。據了解，兩名姓蔡的捉貓義工為姊妹關係，而姊姊是映灣園管理處員工，她獲映灣園委派工作，妹妹則為愛協的「貓隻領域護理計劃」義工成員，不過她登記於屯門區展開相關計劃，今次她跨區到東涌捉貓，有關舉動已屬違規。 今早（17日）愛協發言人發聲明指，較早前警方就事件聯絡漁護署，愛協立即聯絡署方跟進。愛協指，會將該8隻貓接回協會中心，交由獸醫檢查並免費進行絕育手術、注射預防針及植入晶片。而貓隻完成絕育手術及檢查後，員工會在當區居民在場情況下，親自將已絕育貓隻帶回原處放回，讓牠們繼續生活。《香港01》已就此事向映灣園管理公司及漁護署查詢。

愛協：於2017年與映灣園簽訂協議 捕捉流浪貓並免費絕育

愛協表示，他們於2017年與映灣園簽訂協議，於該區進行「貓隻領域計劃」，由員工捕捉流浪貓，並帶到愛協進行免費絕育手術、注射預防針及植入晶片後放回原處生活，當時由另一名映灣園管理處員工負責參與此計劃。是次事件中捕捉貓隻的人士亦為映灣園所委派的管理處職員。愛協強調，現正積極與漁護署、映灣園管理公司及映灣園居民代表繼續跟進事件。

至於，愛協貓隻領域計劃自2000年推出以來，成功為超過75,000流浪貓進行免費絕育、預防注射和植入晶片，並提供預防性藥物治療，如杜蟲和杜蚤等，並放回原地繼續生活。絕育後的貓隻不但更健康、壽命更長，而且亦能大大減低街貓為求生存而經常打鬥，並且不受控制地繁衍。這些情況造成環境髒亂、噪音滋擾，甚至偶或引致交通意外。自計劃推出以來，過去20年大為提升街貓福利及健康。

住客陳太感到擔心 屋苑內一直人貓共融

映灣園住客陳太表示，屋苑範圍有流浪貓生活，一直人貓共融，不少熱心居民會餵貓及跟進貓隻情況。對於昨晚有外人捉走貓隻，陳坦言感到擔心，她指日後相關機構展開貓隻絕育行動，希望可以及早通知居民、避免惹人誤會。

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事發在昨晚（16日）近6時，有居民行經悅濤軒11座對開，發現兩名女子帶備膠籠，企圖於屋苑內捉流浪貓，於是立即阻止。據悉，兩人自稱為管理處職員及愛協義工，惟他們拒絕出示證件、拒居民點算貓隻數目及拍攝情況。居民指被捉走貓隻部份為初生貓BB，未到絕育年紀，有人則反駁會暫養貓隻及為牠們尋新主人。

據知，管理處職員曾報警，指在場圍觀的居民違反限聚令，之後警員接報到場。由於雙方各執一詞，他們於屋苑對峙近12小時。直至今日（17日）清晨近6時，事件終告平息，警員先將8隻貓帶返警署，眾人亦散去，事件中沒有人被捕、亦無人違反限聚令遭票控，警方將案件列作「糾紛」。消息指，兩名捉貓的女子準備將流浪貓帶到愛協進行手術和護理，8隻貓將由愛協看管及尋主人。