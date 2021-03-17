大嶼山懲教物資車失事衝落山坡　3人受傷1被困2小時始獲救　

撰文：陳諾希鄧栢良
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今日（17日）上午11時許，一輛11噸中型貨車沿大嶼山嶼南道行駛，途至香港基督教女青年會梁紹榮度假村對開迴旋處失事，撞毀路邊鐵欄，直衝落約10米深的山坡。貨車內一名60歲姓袁男乘客一度被困車內，消防要花2小時將他救出，事主半清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。60歲姓陳男司機及另一名30歲姓曾男乘客則分別頸﹑腳傷及胸﹑頸受傷，清醒被送往北大嶼山醫院治理。
現場消息指，涉事貨車為懲教署的物資車，逢星期三會運送物資到石壁監獄，而最後一名被救出的傷者為懲教署職員，另外兩名為跟車人員。據知，貨車車齡約4年，司機報稱機件故障，事發時無法煞車。懲教署職員事後亦有到場了解事件。
由於貨車車頭衝落山坡，車底向天，尾牌及貨斗分離，尾車輪亦已甩脫，消防員及救護員到場後要爬落山坡拯救，困難重重。消防處高空拯救專隊及坍塌搜救專隊亦到場協助。中午時分，人員先救出兩名傷者，並將其送往醫院救治。直至下午1時半，最後一名傷者終被救出。
懲教署發言人表示，今日早上約11時30分，一輛外判承辦商貨車於運送工業物料前往石壁監獄途中在嶼南道發生交通意外，車上一名署方助理物料供應員及兩名承辦商員工受傷，三人當時清醒，隨後被送往公立醫院治理。懲教署職員福利組人員正跟進事件並提供適切協助。