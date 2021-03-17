荃灣大橋村2狗失蹤數日　今午發現1狗遭捕獸器夾傷　警列虐畜追查

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-03-17 15:40

荃灣大橋村村民「花姐」飼養的兩隻愛犬近日先後失蹤，花姐夫婦連日四出尋狗，至今日（17日）中午，在附近山頭發現其中一隻愛犬「冬至」遭捕獸器夾腳受傷困，立即報警求助，救援人員到場順利將「冬至」救出脫險，再交由相關機構帶走治理，警方將案件列殘酷對待動物處理，暫未有人被捕，正追查是誰人放置捕獸器。

現場消息指，今早約11時半，有村民聽到狗吠聲，通知遺失兩狗的村民花姐﹐至12時半，花姐與丈夫一同上山尋狗，約20分鐘後，發現狗狗被鋼索套住左前肢，於是報警求助。消防、愛協到場，將受傷狗出，並送至山下引水道旁。

花姐表示，受傷狗狗名叫「冬至」，周一早上10時後失蹤，懷疑「冬至」被捕獸器繩索緊扣兩日，令左前肢腫脹。花姐飼養的一隻狗狗名叫「灰灰」，3月5日失蹤後至今未尋回。

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去年12月及今年1月 兩隻狗誤中捕獸器遭夾傷

過去本港多次發現有人放置捕獸器，有狗隻誤中遭夾傷。包括去年12月，大埔新圍仔村有唐狗被捕獸器夾傷，狗隻腳部受傷，由動物義工帶往治理。另外今年1月，粉嶺小坑新村，一隻唐狗於山坡上被捕獸器所傷，唐狗完成檢查後由狗主帶回家靜養。

資料顯示，漁護署由2020年至今年1月，漁護署共檢獲並移除226個捕獸器，當中沒有檢控個案；市民如發現懷疑非法狩獵活動，切勿自行處理，應立即致電1823通知漁護署跟進。如情況緊急，請立即致電999向警方求助。

根據《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》），任何人如未經許可，不得管有狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。此外，如狩獵或管有任何由《條例》所指明的「受保護野生動物」，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。