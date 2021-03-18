旺角鬧市男子被多人拳打棍毆　再扯上車被擄走　2小時後屯門尋回

撰文：凌逸德
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網上流傳一條大約40秒的短片，可見有3輛私家車及七人車停在馬路上，多名大漢則將一名男子用力推向其中一輛七人車，該名男子似乎赤裸上身，被多人拳打面部及起腳踢。旁邊則有人負責把風。
片段可見，該名男子曾一度嘗試掙脫，但仍未逃離已被眾人再次圍毆，男子狀似求饒，但對方卻亮出棍棒不停打向該名男子。最終，該名男子被人推上七人車後，開車絕塵而去。
該片段相信是在行人天橋高位向對落的馬路拍攝，負責拍片的女子，曾在片段中透露過報警，並對於拍下片段感到憂心，恐該批大漢發現她拍片，及怕會被對方打傷。
《香港01》就事件向警方查詢。警方表示，於17日晚上9時13分接獲多名人士報案，指旺角亞皆老街8號近朗豪坊，有一名男子在街頭被人用棍打及推上一輛車。警方將案件由原報的「求警調查」改列為「非法禁錮」。警方到場搜索，暫時未有發現。
及至17日深夜11時37分，警方接獲報案指，一名男子被發現在屯門青山寺徑與楊青路交界街頭，頭部受傷，全身財物盡失，懷疑被人行劫。救護員到場將傷者送往屯門醫院治理，送院時清醒。傷者28歲，初步失去銀包、手錶、袋等等財物，警方將案件暫列「行劫及有人受傷」跟進。
據悉，警方深入了解事件後，初步懷疑遇劫男事主，就是在旺角街頭被人擄走的男子，他被人推上車後，至屯門被人「遺棄」在街頭。警方正調查事件。