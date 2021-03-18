旺角鬧市男子被多人拳打棍毆　再扯上車被擄走　2小時後屯門尋回

網上流傳一條大約40秒的短片，可見有3輛私家車及七人車停在馬路上，多名大漢則將一名男子用力推向其中一輛七人車，該名男子似乎赤裸上身，被多人拳打面部及起腳踢。旁邊則有人負責把風。

片段可見，該名男子曾一度嘗試掙脫，但仍未逃離已被眾人再次圍毆，男子狀似求饒，但對方卻亮出棍棒不停打向該名男子。最終，該名男子被人推上七人車後，開車絕塵而去。

該片段相信是在行人天橋高位向對落的馬路拍攝，負責拍片的女子，曾在片段中透露過報警，並對於拍下片段感到憂心，恐該批大漢發現她拍片，及怕會被對方打傷。