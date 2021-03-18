深水埗客貨車起火兩人及時逃生　疑貨斗電動滑板車自焚肇禍

凌晨零時許，一輛客貨車沿深水埗大埔道上斜，往沙田方向行駛，途至近中石油油站對開時，據報貨斗位置突然起火，男司機及女乘客見狀，立即落車逃生。期間男司機曾嘗試將車內的貨物移離貨斗，卻不慎弄傷手。

消防到場將火救熄，受傷男司機清醒由救護車送院治理，女乘客則無恙。據了解，貨斗內放有一輛電動滑板車，已燒至嚴重損毀，可見多顆鋰電池有燒過及爆開的痕跡，初步不排除該電動滑板車突然自焚。

涉事貨車於05年落地，已嚴重焚毀，據知車主將安排稍後拖至新界的車場，或不予維修。