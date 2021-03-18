旺角夫婦被多人以鐵棍圍毆　丈夫被打至昏迷

撰文： 劉定安 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-03-18 13:53

恩愛夫妻派對後到便利店買東西，遭遇醉漢挑釁，妻被推倒在地、夫還擊，醉漢「拖馬」繼續施襲，最終男事主昏迷送院，目前情況嚴重。泰籍妻接受《香港01》訪問表示，與醉漢及一眾兇徒並不認識，事發時她在便利店買朱古力，丈夫在店外吸煙，突然與醉漢起爭執。夫婦二人不想「搞事」欲回家，但醉漢尾隨又叫囂「乜嘢呀！」更拉跌她。夫妻結婚4年非常恩愛，丈夫不滿妻子遇襲所以還擊，最終昏迷不醒；她則全身疼痛，有待治理。

事發於今（18日）凌晨零時半左右，警方接獲報案，指一對男女於旺角通菜街2A至2P號鴻光商場對開，懷疑被5至6名中國籍男子用鐵棍襲擊，一干人等其後逃去。救援人員接報到場，發現該對男女均受傷，其中男子頭及腳受傷，昏迷送往伊利沙伯醫院治理，目前情況嚴重。女子則清醒，頭手腳受傷，亦送往伊利沙伯醫院治理。

警方經初步調查，得悉受傷男子為夫婦關係，男傷者48歲姓李；女傷者亦姓李，37歲。然而遇襲原因不明，案件暫列「傷人」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

據了解男事主為麻雀館職員，事發前妻子在附近便利店購物，丈夫與其中一名兇徒爭執，其後被追打，其中一名兇徒持鐵棍襲擊。有人拍攝到事發片段，穿著黑色露背衫、白色短褲的女事主向一名趴在地上的男子指罵，其身旁的丈夫亦喝罵男子：「係都要搞我老婆！」

夫婦離開便利店，男子尾隨不捨，更拉跌女事主，男事主還擊。男子疑「拖馬」，4名大漢殺出，其中一名兇徒執起地上的鐵棍打男事主，行兇後四散逃去。警方正調查事件。

泰籍妻接受《香港01》訪問表示，與醉漢及一眾兇徒並不認識，事發時她在便利店買朱古力，丈夫在店外吸煙，突然與醉漢起爭執。夫婦二人不想「搞事」欲回家，但醉漢尾隨又叫囂「乜嘢呀！」更拉跌她。夫妻結婚4年非常恩愛，丈夫在麻雀館工作養妻，因不滿妻子遇襲所以還擊，最終昏迷不醒，目前要靠氧氣罩呼吸，亦無法應對。她則全身疼痛，但由於擔心丈夫自行出院，先錄口供才回醫院治理。