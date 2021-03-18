海關流浮山破歷來最大海上走私案　檢2000萬元海味化妝品

撰文： 馮國良 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-18 13:09

香港海關於前日（16日）在流浮山偵破今年最大海上走私案，檢獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材和化妝品，估計市值約2000萬元，拘捕一名32歲男子。

海關於今年年初收到情報並展開調查，鎖定一個活躍於流浮山的走私集團。至前日（16日）晚上約11時，海關有組織罪案調查科聯同海域科海域突擊及策略規劃組共約100名關員，在流浮山一帶進行反走私行動。關員目睹一輛貨車停泊在稔灣路近海位置，其後有人利用一條長梯快速地將懷疑走私物運送到一艘快艇。海關於是在海陸同步採取執法行動，拘捕一名負責搬運貨物的32歲男子及扣查了涉案貨車。海關於貨車上檢獲22箱走私貨物，包括電子產品、高價食材和化妝品，估計市值約2000萬元，不排除更多人被捕。

貨車上載有22件包膠的貨品，包括乾鮑魚、乾海參、電子零件及高價化妝品，市值約2000萬元。海關續指，該集團亦有人負責「睇水」反監視；而走私份子利用僻靜的地理位置，無街燈的海邊進行走私活動。加上后海灣一帶為紅樹林，水域深淺不一，附近亦有魚排，關員在埋伏、高速追截行動相對有難度。

走私份子一般會由貨車將貨物卸到岸上，再利用木梯送到快艇上。惟是次行動中，海關發現犯人利用鐵製滾輪長梯，能直接將貨物從貨車送到快艇，故運輸過程加快一倍。而犯人作案地點與內地海域相距2海里，同不法份子以時速60海里，即約2分鐘就可離開香港海域，增加海關執法難度。

海關於前日（16日）在流浮山偵破一宗歷來最大海上走私案。（馮國良攝）

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，受疫情影響，相信內地市場對高價貨物需求大，惟陸路運輸受阻，走私份子改以海路運輸。胡偉軍補充，是次檢獲貨物為清一色高關稅貨品，關稅及增值稅介乎百分之百至百分之一百六十，如不法份子可成功走私以上物品，相信可逃避稅款逾1700萬元。

胡偉軍續指，至今年3月16日，已偵破16宗同類案件，檢獲6500萬元走私物品，比去年同期12宗案件，上升百分之33。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬及監禁7年。