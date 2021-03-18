天水圍發生4車相撞意外　鐵騎士遭撞飛倒地　涉事司機棄車而去

撰文： 彭愷欣 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-03-18 23:38

天水圍發生多車連環相撞意外，一名電單車司機及一名巴士車長受傷送院，前者傷勢頗重，至晚上仍進行手術中。今日（18日）早上9時許，一輛拖頭、一輛港鐵巴士順次序沿天水圍天影路左一線往流浮山方向行駛，駛至近天水圍醫院附近，現場消息指，兩車因應交通情況收慢，港鐵巴士欲轉出左二線時，左二線駛至一輛電單車與一輛凌志私家車首尾相撞，電單車被撞後衝勢未止，撼向港鐵巴士車尾，導致左一線拖頭亦被撞，釀成4車連環相撞意外。

駕駛電單車58歲姓陳鐵騎士飛出車外倒地，頭及四肢受傷，電單車嚴重損毀，零件散落一地，而巴士42歲姓陳車長亦告腹痛不適送院。凌志私家車司機及車上一乘客事後離開車廂不知所終。

救護車將鐵騎士及巴士事長送往屯門醫院及天水圍醫院救治。警方接報後於現場進行調查，發現現場肇事4車均留在現場，正找尋凌志私家車司機及乘客協助調查。

目擊意外過程的貨車司機譚先生稱，事發時涉事凌志私家車於快線高速行駛，突然撞倒一輛電單車，凌志私家車上有兩個人立即手持兩袋東西逃去，而鐵騎士重傷倒地。

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港鐵公司回應指，今早大約9點10分，一架由天水圍站駛往天恆方向的港鐵K76巴士，在天影路行駛期間，被一輛私家車撞到車身後方。車長隨即停低巴士，並通知車務控制中心報警。當時車上約有25名乘客，沒有人表示受傷或不適。事件對港鐵巴士服務有輕微影響，K76號綫巴士須改道行駛天瑞路、天耀路及天湖路。