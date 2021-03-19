平價藥材吹噓名貴中藥　灣仔藥房呃老翁消費$6.3萬　兩男職員被捕

撰文： 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-19 17:45

灣仔駱克道一間藥房以詐騙及不良銷售手法銷售，兩名男職員被捕！警方指，涉案的職員主要向長者埋手、用平價藥材吹噓名貴中藥。有人稱替客人執中藥來改善體質，更自行將藥材磨粉逼受害人購買，並在對方不知情下，盜取信用卡超額簽帳。有受害人被藥房的低價日用品所吸引，進入藥房購物時中招，其中一名88歲老翁損失約6.3萬元。警方及海關經調查後，今（19日）拘捕兩名藥房男職員，警方指案件仍在調查。

灣仔警區刑事調查隊第3隊督察蔡偉橋指，今年3月初，警方及海關接獲市民報案指，灣仔一間藥房以詐騙及不良銷售手法銷售，並主要針對年邁的顧客，手法包括用平價藥材吹噓名貴中藥，於事主不知情下盜取其信用卡簽帳。據調查所知，職員多次迴避事主查詢價錢的問題，並且遮掩貨品的總價錢，當中有消費者多付10倍至100倍的差額。

今年2月，一名88歲老翁兩度到藥房購買中成藥，其間店員用平價藥材當成名貴中藥，並在老翁不知情下，用信用卡碌出超額簽帳，他損失港幣約6.3萬元。今日（19日）人員掩至涉事的灣仔駱克道一間藥房拘捕兩名男職員，他們分別36歲及42歲。並在衞生署人員協助下檢獲未經註冊藥物及第一部毒藥，包括眼藥水及藥貼。

海關版權及商標調查科「不良營商手法調查第一組」高級督察曾凱婷指，早前再接獲另一名57歲本地女子報案指，她懷疑於上址消費時受騙。海關指經調查後，受害人被藥房的低價日用品所吸引，之後店員以事主身體有毛病為由，可替對方執中藥材以改善體質。不過店員在未經事主同意下，已經自行執中藥及磨粉，從而逼便受害人購買。海關提醒市民消費前提高警覺，不要誤信銷售人員，若交易時有疑問，應該立即與商戶作出查詢。