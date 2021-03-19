海關翻轉九龍新界公屋緝私煙　打擊電購檢$270萬貨拘42人

撰文： 李大偉 最後更新日期： 2021-03-19 19:47

香港海關過去兩星期展開代號「迅雷III」的執法行動，打擊在公屋內進行的電話訂購私煙活動，在全港多區共檢獲約100萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約190萬元，並拘捕42人。

行動中，海關人員分別於各區共偵破41宗相關案件，包括藍田、觀塘、黃大仙、深水埗、葵涌、荃灣、大埔、上水、天水圍和屯門，搗破3個懷疑私煙貯存倉庫，並扣查一輛懷疑用作分銷私煙的私家車。行動中海關共拘捕35男7女，年齡介乎16至74歲，當中包括私煙賣家和買家。所有案件已作出適當跟進。

海關指於去年9月開始，「迅雷」特別行動以重點打擊公屋私煙活動，至今已進行至第3階段，而行動亦將會持續進行，一直根據情報分析，加強打擊不同層面，包括跨境走私、貯存分銷及販賣的私煙活動。海關稱如發現有公屋單位涉及有關罪行，會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關特別提醒市民，買賣私煙同屬違法。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。